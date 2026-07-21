Henrique Capriles pide una negociación política que incluya a María Corina Machado

Henrique Capriles, hace un gesto durante una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera, en Caracas, el 10 de octubre de 2023.

CARACAS.- El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles afirmó este martes que cualquier proceso de negociación política para buscar una salida a la crisis de Venezuela debe incluir a la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, al advertir que excluirla impediría alcanzar acuerdos para la reconstrucción institucional del país.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Capriles sostuvo que las instituciones venezolanas "han estado de espaldas a los ciudadanos" durante los últimos años y defendió la necesidad de impulsar un proceso de negociación que produzca resultados concretos para la población.

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Capriles pide una negociación "sin exclusiones"

El exgobernador del estado Miranda señaló que cualquier diálogo debe priorizar los intereses de los venezolanos y no responder a cálculos políticos ni a la exclusión de sectores de la oposición, pese haber mostrado un acercamiento recientemente con el chavismo.

"Una negociación excluyendo a María Corina Machado y lo que representa estará condenada a fracasar", afirmó.

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Capriles agregó que un eventual proceso de negociación debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la unidad de las fuerzas democráticas, por encima de las "diferencias internas".

Llama a reconstruir las instituciones

El político, que enfrentó en las urnas a Hugo Chávez en 2012 y a Nicolás Maduro en 2013, sostuvo que Venezuela necesita avanzar en la reconstrucción de sus instituciones.

"El país, en su proceso de reconstrucción, también tiene que incluir la reconstrucción institucional. Las instituciones en los últimos años han estado de espaldas a los venezolanos. Su desempeño ha sido una vergüenza", expresó.

Las declaraciones de Capriles se producen en momentos en que continúan los debates dentro de la oposición sobre las vías para buscar una transición democrática en Venezuela, tras la cuestionada reelección del ahora depuesto dictador, Nicolás Maduro, en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados fueron rechazados por amplios sectores de la oposición y por la comunidad internacional, que denunciaron falta de garantías electorales.

María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias opositoras de 2023 e inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos, continúa siendo una de las principales figuras de la oposición venezolana y ha insistido en la necesidad de mantener la presión interna e internacional para lograr una transición democrática.

FUENTE: Con información de Europa Press/Redacción DLA