martes 2  de  junio 2026
Política

Rubio afirma que EEUU trabaja en "crear condiciones" para unas elecciones libres en Venezuela

Para convocar dichos comicios se necesitan medios de comunicación libres, dar espacio a los partidos políticos para que participen y un nuevo consejo electoral

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Solicitud de Presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el 02 de junio de 2026.&nbsp;

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Solicitud de Presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el 02 de junio de 2026. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos trabaja para crear "las condiciones necesarias" para celebrar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, declaró este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no avanzó ninguna posible fecha para los comicios.

"En última instancia, la respuesta para Venezuela son unas elecciones democráticas, libres y justas, porque no solo es lo correcto, sino también necesario para atraer el tipo de inversión que el país necesita", defendió durante una audiencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

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Para poder convocar dichos comicios, señaló Rubio, se necesitan medios de comunicación libres, dar espacio a los partidos políticos para que puedan participar y un nuevo consejo electoral que pueda garantizar legitimidad del proceso.

"Todo ese trabajo está en marcha. Hay múltiples áreas de cooperación con la autoridad interina, algunas de las cuales no se discuten públicamente y que han sido muy positivas", afirmó.

Trayectoria "positiva"

Al cumplirse cinco meses de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, el secretario de Estado aseguró que Venezuela avanza hacia una trayectoria "positiva".

"Venezuela no es hoy lo que esperamos que llegue a ser para el pueblo venezolano, pero está en una trayectoria que considero muy positiva; no es continua y debe seguir avanzando", explicó.

Desde la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en Nueva York, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha estrechado lazos con el Gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

Washington asegura que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha impulsado una reforma para liberalizar el sector petrolero y una amnistía para presos políticos.

Machado reitera que regresará pronto a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado, que reside en Estados Unidos, anunció la semana pasada que regresará "pronto" a Venezuela y que quiere ser candidata presidencial en unas elecciones "limpias y libres".

Machado aseguró que estaba "en sintonía" con los objetivos marcados por Estados Unidos para Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de año.

"Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos el 3 de enero era absolutamente necesario para avanzar hacia una transición a la democracia y salvar vidas... y llevar a Nicolás Maduro ante la justicia era absolutamente necesario para poder detener la destrucción de una nación", declaró Machado desde Oslo en referencia a la intervención militar estadounidense en la que detuvo y sacó del país al líder venezolano.

"Puede que haya diferentes puntos de vista sobre cómo avanzar y qué puede aportar cada uno de nosotros al proceso, pero pueden estar seguros de que nuestros objetivos están alineados", afirmó.

Machado ha expresado en repetidas ocasiones su confianza en los planes para Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La líder opositora también defendió su decisión de donar al republicano la medalla del Nobel de la Paz que le fue entregada en 2025.

Aunque Trump elogió a Machado tras su gesto simbólico, no la ha respaldado a ella ni a la oposición venezolana para que asuman el poder, y se mostró escéptico sobre su capacidad para liderar la nación sudamericana.

Machado, a quien el régimen chavista considera una fugitiva, ha afirmado que tiene intención de regresar a Venezuela, sin especificar una fecha.

La líder venezolana afirmó este martes que quiere negociar una transición democrática en su país sin "rendición" ni "revancha".

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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