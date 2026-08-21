Eliott Rodríguez reta a María Elvira Salazar a tres debates antes de las elecciones

MIAMI.- El candidato demócrata Eliott Rodríguez retó a la congresista republicana María Elvira Salazar a participar en tres debates televisados antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, en las que ambos disputarán la representación del distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La propuesta contempla dos encuentros en inglés y uno completamente en español, una distribución que la campaña de Rodríguez justificó por la composición lingüística de la circunscripción. Según estimaciones del Censo, el 76% de sus habitantes habla en casa un idioma distinto del inglés, principalmente español.

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“Estoy listo —en inglés y en español— y espero que la congresista Salazar se una al esfuerzo”, afirmó Rodríguez en un comunicado divulgado el jueves.

El contendiente demócrata planteó que los encuentros sean organizados por periodistas y televisoras del sur de Florida. Entre los posibles moderadores y medios mencionó a Jim DeFede, de CBS Miami; Glenna Milberg, de Local 10, y Telemundo 51.

La campaña del expresentador de TV aseguró que está dispuesta a “negociar” con el equipo de Salazar las fechas, los formatos y las reglas. La solicitud formal pide una respuesta antes del 1 de septiembre, con el propósito de disponer de tiempo para coordinar las transmisiones.

Los encuentros entre ambos candidatos se realizarían en el mes de octubre. El comunicado no incluyó una reacción de la campaña de la congresista republicana.

Dos periodistas frente a frente

Rodríguez y Salazar avanzaron a la elección general después de imponerse en sus respectivas primarias del 18 de agosto. El demócrata derrotó al exfiscal Robin Peguero con cerca del 54% de los votos, mientras que la congresista venció al abogado V. Michael Arias con aproximadamente el 81%.

La contienda enfrenta a dos figuras ampliamente reconocidas por sus carreras en la televisión en español e inglés.

Rodríguez, de 69 años, trabajó durante más de cuatro décadas como periodista y presentador de CBS News Miami. Salazar, de 64 años, también desarrolló una extensa trayectoria en los medios antes de llegar al Congreso.

La republicana representa el distrito desde 2021 y busca un cuarto mandato. En las elecciones de 2024 consiguió la reelección con una ventaja cercana a 20 puntos porcentuales, un resultado que obliga a Rodríguez a intentar captar no solo el voto demócrata, sino también a independientes y republicanos moderados.

“Los votantes merecen más que anuncios de campaña, discursos ensayados y ataques”, sostuvo el candidato demócrata. “Pongámonos frente a frente, respondamos las preguntas y dejemos que los votantes tomen su propia decisión”.

Un distrito mayoritariamente hispano

El distrito 27 se encuentra enteramente dentro de Miami-Dade y comprende sectores de Miami, Coral Gables, Kendall, Key Biscayne, Pinecrest, South Miami, Westchester, Palmetto Bay y Cutler Bay.

La demarcación tiene alrededor de 789.000 habitantes, una población mayoritariamente hispana y una elevada proporción de residentes nacidos fuera de Estados Unidos.

Rodríguez propuso que los debates se concentren en el costo de vida, la vivienda, los seguros de propiedad, la atención médica, la inmigración, la seguridad pública, el Seguro Social, Medicare y la economía.

La iniciativa busca llevar rápidamente la campaña hacia una confrontación directa entre los candidatos, en un escaño que los republicanos intentan conservar y que los demócratas consideran una de sus oportunidades para recuperar terreno en Miami-Dade.