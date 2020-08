Más de 50 cubanos solicitan permiso para avanzar hacia EEUU

Un sujeto cubano que forma parte de la caravana, identificado como José Ricardo Rey Salazar, publicó un video en sus redes sociales explicando que desean salir de Costa Rica porque no reciben ayuda.

Dentro de los requisitos que le solicitan las autoridades nicaragüenses para permitirles el paso, está la realización de un examen de COVID-19 con resultados negativos, pero los migrantes cubanos alegan no tener forma de costearlo.

"La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y el Gobierno de Costa Rica no se han preocupado por nosotros. Muchos no tenemos ni donde vivir porque nos han sacado de la renta. Nos llaman y nos dicen que esperemos para clasificar para ayudas y nada", denunció Adanyelis Quirós, de 26 años, otra de las integrantes del grupo de migrantes varados.

Además, aseguró que la policía de Migración les incautó momentáneamente sus cédulas de solicitantes de refugio y continúan con la negativa de dejarlos seguir.

"Si no pudimos hacer nada aquí, si no nos atendieron, queremos continuar. Queremos subir para el norte porque no nos queda de otra", explicó Quirós.

La caravana también reveló al diario EL MUNDO que en las próximas horas podrían llegar unas 300 personas más.

La mayor parte del grupo de migrantes lleva meses en Costa Rica, donde solicitaron refugio, pero tras el comienzo de la pandemia del coronavirus se han visto afectados por la crisis económica, perdiendo sus rentas y quedando sin dinero para comer.

La Dirección General de Migración de Costa Rica confirmó al medio local que los cubanos "decidieron manifestarse de forma pacífica a un lado de la carretera" y "no están bloqueando la vía pública", por lo que no debe haber mayores problemas.

Costa Rica, uno de los países de la región que con mayor éxito enfrentó a la pandemia del coronavirus en los primeros meses, ha sufrido fuertes rebrotes dejando 218 muertos y más de 22.000 casos positivos.

La Encuesta Continua de Empleo del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló, según precisa DIARIO DE CUBA, que la tasa de desempleo en el país centroamericano es de 24,0%, lo que ha afectado especialmente a los migrantes.

Cifras de Migración y Extranjería de Costa Rica, entre enero de 2019 y marzo de 2020 más de 3.200 cubanos llegaron al país para pedir refugio.