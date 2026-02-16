Los dictadores cubanos se atrincheran ante el colapso final

El dictador Raúl Castro y el designado gobernante Miguel Díaz-Canel (derecha) llegando al Palacio de Convenciones de La Habana para participar en la apertura de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Asamblea del Poder Popular, el 17 de julio de 2024.

LA HABANA.— Hace algún tiempo les contaba cómo la Junta Militar de Barrigones que desgobierna lo que va quedando de Cuba perdió una maravillosa y gratuita oportunidad cuando en 2015 el presidente Barack Hussein Obama les otorgó la victoria, a cambio de nada, repito, en el conflicto que Fidel Castro, el Orador Orate, inició desde enero de 1959.

Ellos ganaron, pero no se dieron cuenta. Aislados de la realidad y sumergidos en su mundo fantasioso, dejaron pasar la oportunidad de realinear su maltrecha economía hacia la autosuficiencia sin necesidad de ceder un ápice de su férreo y represor poder político.

Eso fue lo que Obama les ofreció. Les regaló una victoria gratuita.

Incluso se fue a La Habana, con su esposa e hija, y allí el dictador heredero Raúl Castro lo paseó como payaso de circo. Todavía no despegaba el Air Force One del aeropuerto de Rancho Boyeros, y ya estaba la Junta Militar reprimiendo a los cautivos que se habían mostrado favorables al americano.

La visita de Obama abrió un período en que Cuba, y en especial La Habana, se convirtió en uno de los lugares más chics del planeta. Chic para los turistas norteamericanos, y en especial para las celebridades cabeza hueca. Se puso de moda.

Los ineptos dictadores desaprovecharon la oportunidad. No solo atacaron a funcionarios de la recién abierta embajada, sino que aceleraron su represión, continuaron con la cerrazón económica y la asfixia de la iniciativa privada, mientras el Orador Orate publicaba unas lunáticas "reflexiones" en el boletín Granma.

Una década perdida después de eso. Pudieron dejar crecer una economía próspera en la fértil isla, y no. Desde que el acomplejado de Birán designó a Miguel Díaz-Canel como cabeza visible de la Junta Militar de Barrigones, todas las decisiones que tomaron en la economía fueron cada vez más absurdas.

Con el petróleo venezolano y los turistas del norte disfrutaron de un breve período de aparente bienestar. Período que el Covid-19, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la estupidez innata de esos dictadores frustró casi de inmediato.

Luego vino lo que llamaron "tarea de ordenamiento", que simplemente acabó por destrozar lo poco que había, que apenas funcionaba. Inflación, escasez y carencias les metieron a los cautivos de la isla.

La mejor solución que encontraron, que, por supuesto, no era productiva es decir, para producir bienes materiales como toda economía funcional, fue la de aprovechar la debilidad del presidente norteamericano y la complicidad del sátrapa Daniel Ortega y el taimado destructor Andrés Manuel López Obrador y llenar Estados Unidos de emigrantes cubanos.

Emigrantes cubanos cuya mayoría llegó a partirse el lomo trabajando para mandar remesas a los cautivos que dejaron atrás, y cuya minoría llegó a vivir del cuento, a bailar en casa del trompo o a montar empresas para gestionar esas remesas y lavar el dinero de los dictadores.

Y es que entre 2021 y 2025, un viejito senil y corrupto llamado Joe Biden ocupó formalmente la presidencia de Estados Unidos. Un traje vacío sentado en la Oficina Oval. Le ganó a Trump en las elecciones de noviembre de 2020. Las impertinencias de Trump le robaron la victoria.

Con este sujeto de presidente, la Junta Militar cubana tuvo otra oportunidad de tomar medidas sensatas y efectivas para redirigir la economía de la improductiva isla hacia la funcionalidad mientras mantenían su régimen represivo.

Tenían el petróleo que les robaban a Venezuela y a México, tenían decenas de miles de supuestos médicos como esclavos en muchos países y a más de un millón de cubanos “pan con bistec” mandándoles decenas de millones de dólares. Todo esto con un embargo comercial norteamericano tan débil como su presidente.

Y no, no aprovecharon nada de eso para intentar al menos que el timbiriche, el changarro, funcionase o al menos diera la impresión de que funcionase.

Hoy no tienen el sustento de Venezuela, y no lo tendrán. No pueden esquilmar todo lo que quisieran al gobierno de su aliada Claudia Sheinbaum. Incluso si Putin les manda un tanquero de vez en cuando no servirá de mucho.

Se quedaron sin alternativas. Bueno, exagero, se quedaron sin alternativas viables para su supervivencia, para su permanencia.

Y les digo todo esto porque hace dos días escuché una entrevista al secretario de Estado Marco Rubio en la que confirmó que la Junta Militar está aferrada al cascarón de su dictadura. Que a pesar de las múltiples opciones que les han dado, siguen tercos esperando un milagro que los salve.

Y no, no hay milagro que valga. Espero yo.

No tienen dinero para comprar petróleo y mantener al menos algunos rasgos de civilización en la vida de sus cautivos, les están devolviendo a sus médicos esclavos, hasta los rusos están evacuando a sus turistas, las agencias lavadoras de dinero han suspendido sus servicios en la isla y los pocos barcos oxidados que tienen para transportar combustible deambulan de puerto en puerto sin poder llenar sus bodegas.

Están en un callejón sin salida.

Claudia Sheinbaum podrá enviar barcos de ayuda cómplice, disfrazada de ayuda humanitaria; no tienen cómo distribuirla, y si tuvieran cómo, tampoco lo harían: se la quedarían para ellos y su élite, como los ladrones que son.

Putin les podrá mandar petróleo. Nunca será suficiente y el que llegue no generará electricidad en las derruidas termoeléctricas abandonadas por décadas de desidia socialista. Incluso no lo podrán refinar, puesto que hasta sus refinerías, aun sin petróleo, se incendian como hace días.

El bono que reciben por cada mercenario al servicio de Rusia en la guerra de Ucrania no les alcanzará para mucho. Imagino que ese dinero termine en alguna cuenta secreta en algún paraíso fiscal.

En medio de todo esto están los cautivos. Aún callados y sumisos, aunque no tengan electricidad ni alimentos ni atención médica ni medicinas. Aunque pernocten en inmuebles oscuros, en mal estado o a punto de derrumbarse. Aunque sobrevivan sin transporte público ni servicio de agua potable en medio de montañas de basura podrida.

Callados y sumisos, aún. Un fenómeno sociológico para estudiarse.

Rubio tiene razón: los dictadores no tienen salida, ni la tendrán.

Desde el punto de vista de la economía, su destrucción inició a finales de 1959 a manos del Orador Orate y el argentino Ernesto Guevara. Dos individuos que nunca tuvieron un empleo productivo antes de hacerse con los destinos de Cuba. Aun así se creían genios en las cuestiones económicas; como les cuento en mi libro Se acabó la diversión.

El Orate se deshizo del parlanchín argentino unos años después, pero continuó dilapidando los multimillonarios subsidios que les sacaba a los soviéticos. Luego los que Hugo Chávez y Maduro le ofrecieron.

Durante todas esas décadas, la crisis estructural se disfrazó gracias a esas decenas de miles de millones de dólares que la improductiva isla consumió. Siempre les he reconocido que el Orate era un gran hijo de puta, pero era un hijo de puta muy listo.

Los Barrigones que le heredaron el manicomio, les he dicho también, son otros grandes hijos de puta, pero no son nada listos: son unos ineptos que, como el Orate y el argentino de las camisetas, de veras creen que lo que hacen tiene lógica en el mundo real.

Raúl Castro tuvo mucho menos que ver con la economía. Lo suyo fue organizar militares, reprimir opositores y asesinar a quien se le atravesara. Asesinaba contento, como lo hizo con los tripulantes de aquellas dos avionetas en 1994.

Ahora dicen por acá que lo quieren enjuiciar. Treinta años después y ahora que tiene un pie en la ridícula piedra que le servirá de sepultura. Y es que de este lado también se hacen cosas ridículas.

Los herederos de estos viejos bandidos nunca han tenido relación con algo productivo. Nunca.

Díaz-Canel nació en 1960, el año de las confiscaciones que llevaron a la instauración del socialismo totalitario y al embargo norteamericano. Creció en el adoctrinamiento y, como los dos antes mencionados, nunca ha tenido un empleo productivo.

Manuel Marrano nació en 1963, lo mismo que el anterior. Según tuvo algún cargo en las inversiones en el turismo. Inversiones socialistas que hoy se reflejan en hoteles vacíos.

El tuerto Castro Espín nació en 1965, es general de brigada sin haber tirado un tiro; lo hicieron general por soplón, por comisario. Nunca ha trabajado en algo productivo, en algo que genere riqueza.

Todos lo único que han hecho es esconder dinero robado a los cubanos, de aquí y de allá, mientras asfixian la creatividad, el ingenio y el espíritu emprendedor de los cautivos de la isla.

Con ellos nunca Cuba será próspera y autosuficiente. Mucho menos libre.

Están en un callejón sin salida.

Y van de salida.

Lo harán si negocian, como Delcy, con Trump y Rubio. O lo harán cuando llegue el momento en que los cautivos pierdan el miedo y salgan a echarlos. La isla no tendrá combustible, pero el combustible del hartazgo ahí está, y crece y crece. Solo falta la chispa.

O, algo muy probable, se irán del juego: los extraerán como a Maduro, una de estas madrugadas en las que el viejo Trump amanezca más pesado que de costumbre.

Dice Trump que irá a Caracas. No veo la hora de verlo en La Habana.

De verlo en La Habana, pero no sumiso como Obama.

