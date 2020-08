Mercadolar: Muy pronto se podrá retirar remesas en dólares en Venezuela

MercaDOLAR, Inc, fue fundada en febrero del año 2015 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos por los venezolanos Hugo Padilla e Ibrahim Rodríguez junto al norteamericano Owen Lipp y como tal opera bajo las normas y regulaciones financieras de ese país, debido a que está registrada ante el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), (en español Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros) ente regulatorio del United States Department of the Treasury, (en español el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) encargado de salvaguardar el sistema financiero del dinero proveniente de actividades ilícitas, además de combatir el lavado de dinero promoviendo la seguridad en el sistema a través de la recolección, análisis y difusión de inteligencia y uso estratégico de las autoridades financieras

-Por ejemplo, yo tengo un familiar en los EEUU y me envía dólares a través de Mercadolar ¿Los recibo en dólares o en bolívares?

–Lo recibes por el momento en bolívares. El familiar envia por ejemplo 100 dólares, lo carga a su billetera a través de su banco de los EEUU. Tienes dos opciones para recibir el dinero: una a través de un pagador oficial que es una casa de cambio en Venezuela con todas las licencias para hacer el cambio. Ellos ofrecen un tipo de cambio de acuerdo al promedio del día con referencia en BCV , y te depositan en bolívares el dinero en Venezuela en la cuenta que el familiar en los EEUU haya destinado cuando creó la remesa.

Tenemos otra opción para la venta o envío de dinero que se llama el marketplace, que se utilizaba mucho en la Venezuela de antes. Consiste en que el familiar en vez de mandar la remesa a través de un remesador, la coloca en un mercado abierto donde hay muchas ofertas y una persona interesada en comprar esa oferta y que está registrada en el sistema, le compra la oferta que está en el mercado, te paga en la cuenta que predestinó tu familiar, y nosotros como Mercadolar le hacemos el pago a él en su cuenta en los EEUU.

–¿El que recibe la remesa se tendría que registrar en Mercadolar para recibir el dinero?

–Para nada. La única que se tiene que registrar es la persona que envía la remesa. En este caso tu familiar se registra, carga dinero a la billetera, crea la remesa y recibes el dinero en Venezuela por concepto de la remesa.

–¿Cuál es el porcentaje que se le quita al que hace la remesa?

– Para enviar una remesa desde 10 dólares hasta 125 dólares se carga una comisión mínima de 5 dólares. Las operaciones entre 126 dólares y 750 dólares tienen una comisión de 4 por ciento. Desde 751 dólares hasta 3.000 dólares se cobra una tarifa fija de 30 dólares.

–¿Y si quieres recibir esa remesa en dólares y no en bolívares?

–Estamos trabajando en dos productos tecnológicos que permitirán esto. Opción uno, es a través de la alianza estratégica con un banco en Venezuela, del cual aún no te puedo dar el nombre porque estamos en trámite de cerrar contrato y hacer la integración tecnológica. Esta alianza permitirá a quienes reciben su remesa a través de nuestro sistema acudir a las ventanillas de ese banco y retirar en efectivo. Ese mismo banco nos está facilitando un sistema de pago cerrado a través del cual los negocios que están afiliados a esa red, puedan recibir pagos desde la Billetera Electrónica de los usuarios registrados en MercaDolar , por ejemplo al pagar en grandes cadenas de supermercados y farmacias o cualquiera de los negocios que afiliados a. Esta Integración estimamos tenerla al aire en menos de un mes puesto que está bastante adelantada.

Y la segunda opción para este tipo de pago de remesa en dólares es la siguiente: hay una empresa tecnológica aquí en los EEUU que se llama KASH-TM. Esta empresa está instalando en Venezuela, a través de una alianza estratégica con otro banco, unos cajeros automáticos que dispensan en dólares. Esto no tiene nada que ver con Mercadolar sino con KASH-TM. Lo que hizo Mercadolar fue conectar a esta compañía (KASH-TM) para que esos cajeros dispensen dinero de Mercadolar a través de sus cajeros automáticos. Tengo entendido que estos cajeros van a estar a disposición en 5 semanas, y por lo que sé van a estar en comercios como supermercados y farmacias..

–¿Puedo usar la billetera electrónica en comercios?

-Por supuesto. La idea es que los usuarios puedan usar su billetera electrónica de Mercadolar para pagar en cualquier comercio afiliado, ya sea en Venezuela o en cualquier parte del mundo. El hecho de que seas miembro del ecosistema te da la opción a poder intercambiar dinero con los usuarios de Mercadolar a muy bajo costo, prácticamente gratis.

¿Por ejemplo, puedo pagarle al plomero con el dinero que me envió mi familiar como remesa a través de Mercadolar?

–Sencillo, tu familiar te envió 100 dólares y en este caso tienes tres opciones: primero, tu familiar monta directamente desde su billetera de MercaDolar la oferta de pago en bolívares al plomero. Segundo, monta la oferta de pago a través de la banca que está afiliada a Mercadolar o tercero, tu familia le manda la remesa al plomero a través de los cajeros de KASH-TM. Para esto último no hace falta una tarjeta sino simplemente un código que le va entregar tu familiar a la persona que es el beneficiario, en este caso el plomero.

–¿Esta opción de retirar la remesa en dólares está permitida por Sudeban?

–Por supuesto, muy buena pregunta. Te explico, MercaDolar es una empresa norteamericana y cien por ciento regulada por las leyes y normas financieras de aquí. Lo que hemos hecho es buscar alianzas estratégicas con instituciones financieras que sí pueden hacer esto. La parte de los Estados Unidos Mercadolar la cubre, y la parte de Venezuela la cubrirá entonces cualquier institución financiera en la que nos estemos apoyando para ofrecer este producto.

–¿En qué ecosistema se maneja Mercadolar? ¿Solo EEUU en su totalidad o se puede utilizar en otros países?

–Por los momentos solamente en los Estados Unidos. Sin embargo estamos trabajando un proceso de integración con una empresa localizada en este mercado para hacer lo mismo con toda la banca europea. Te puedo decir que estarían España, Italia, Francia y Reino Unido en ese lote de países.

–¿Mercadolar está blindada para evitar el blanqueo de capitales?

–Por supuesto. La columna vertebral de MercaDolar son las leyes y regulaciones de los Estados Unidos. Nosotros como tal, para poder accionar legalmente aquí tenemos un registro de lo que se llama el FinCen, que es la red contra delitos financieros del Departamento del Tesoro, y adicionalmente contamos con varias licencias estatales que nos permiten hacer el negocio que hacemos. Para poder mantener al día estas licencias cumplimos con auditorías periódicas que demuestran que todo lo que hace MercaDolar es de recto proceder.