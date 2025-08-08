viernes 8  de  agosto 2025
Crimen organizado

Sheinbaum descarta "invasión a México" tras reportes de orden de Trump contra cárteles del narcotráfico

El diario New York Times informó que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras reportes periodísticos según los cuales Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.

El diario New York Times informó este viernes que Trump supuestamente firmó en "secreto" una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.

Lee además
Inmigrantes indocumentados cruzan a territorio estadounidense.
CENSO

Trump ordena un nuevo censo que excluya a inmigrantes ilegales
trump y putin acuerdan reunirse en los proximos dias, segun el kremlin
El Diario en 90 segundos

Trump y Putin acuerdan reunirse "en los próximos días", según el Kremlin

Por su parte, el diario The Wall Street Journal dijo que Trump pidió opciones al Departamento de Defensa que incluirían el uso de fuerzas especiales o apoyo de inteligencia, y que cualquier acción estaría coordinada con las autoridades de otros países.

"Fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"Absolutamente descartado"

Sheinbaum añadió que su gobierno coopera con Estados Unidos para atender el problema del narcotráfico.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo", dijo la mandataria.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México "están muy reguladas".

La AFP contactó al Pentágono para confirmar la orden, pero no ha recibido respuesta.

La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular del letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio.

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Putin habla con aliados antes de un posible encuentro con Trump

Trump confirma reunión con Putin en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Nicolás Maduro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 
COLOMBIA

Alcalde de Medellín arremete contra Petro y defiende alianza con Estados Unidos

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción

Te puede interesar

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Joe Martìnez espera la sentencia. 
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

La directoraTamara Moodie recibe una copia de la nueva ley de Florida. 
LEGISLATURA

Florida: "Nueva ley Alerta Autista, salvará vidas"