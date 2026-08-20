jueves 20  de  agosto 2026
RESCATE

México localiza a 19 migrantes cubanos desaparecidos en el mar

La embarcación había zarpado de Pinar del Río el 11 de agosto con siete menores de edad y quedó a la deriva tras sufrir fallas mecánicas y quedarse sin combustible

Una de las precarias embarcaciones que han llegado a las costas de la Florida con migrantes cubanos.&nbsp;

Una de las precarias embarcaciones que han llegado a las costas de la Florida con migrantes cubanos. 

Captura de pantalla/@USBPChiefMIP/Twitter
Por Alejandro Sardi

CUIDAD DE MÉXICO.- La Marina mexicana confirmó este jueves la localización de una embarcación con 19 migrantes cubanos, entre ellos siete menores de edad, que había desaparecido desde la semana pasada tras zarpar de la provincia de Pinar del Río, al oeste de La Habana.

La información fue divulgada por una fuente naval a la agencia AFP, que precisó que los migrantes fueron ubicados cerca de la Novena Zona Naval, en la Península de Yucatán, uno de los puntos más cercanos entre México y Cuba.

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Una búsqueda marcada por la angustia

El bote había partido el 11 de agosto desde la costa norte de Pinar del Río y quedó a la deriva tras sufrir una avería en uno de sus motores y perder parte del combustible. Según familiares, el lanchero intentó continuar la travesía a vela.

La desaparición generó alarma entre allegados y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la falta de información oficial y reclamaron a México intensificar la búsqueda.

La Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó que sus estaciones de rescate estaban al tanto del caso, aunque reconocieron que no se habían desplegado helicópteros de apoyo, lo que aumentó la desesperación de los familiares.

“En la lancha está mi familia entera”, declaró Yunaidy Martínez Ramírez, cuyo esposo y tres hijos pequeños viajaban en la embarcación. Entre los desaparecidos se encontraban los gemelos Leosdel y Leosniel, de apenas dos años, junto a su madre, Yusimy Garrobo Leiva, residente en Camagüey.

Migración forzada

El hallazgo ocurre en medio de un incremento de salidas irregulares desde Cuba hacia México y Estados Unidos. Centenares de personas se lanzan al mar en embarcaciones precarias, expuestas a naufragios y desapariciones.

El 8 de agosto, apenas tres días antes de la partida del grupo ahora rescatado, naufragó otra lancha en aguas de Pinar del Río, dejando dos jóvenes muertos. En contraste, el 13 de agosto, una decena de cubanos logró arribar a Cayo Hueso, Florida, donde fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.

La crisis migratoria se entrelaza además con denuncias de redes de tráfico de personas que durante más de una década trasladaron clandestinamente a cubanos hacia México en embarcaciones robadas en Florida. Según documentos judiciales, estas operaciones dejaron al menos 25 muertos en travesías marítimas y estuvieron vinculadas al traslado de peloteros como Adeiny Hechavarría y Yasiel Puig.

La situación migratoria refleja la desesperación de miles de cubanos que, en medio de la crisis económica y política de la isla, continúan arriesgando sus vidas en travesías marítimas hacia México y Estados Unidos.

FUENTE: Con información de UDGTV/Diario de Cuba/AFP

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