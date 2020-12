México podría autorizar a privados comercializar vacuna contra COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que no se opone a que las compañías privadas compren la vacuna contra el coronavirus COVID-19 y la distribuyan entre pacientes que quieran pagar por ellas, pero señaló que no hay muchas provisiones y advirtió a las empresas que no intenten comprar vacunas que ya se prometieron al gobierno mexicano.