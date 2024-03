México: rescatan a 221 migrantes hacinados

Los migrantes fueron víctimas de una red de trata de personas que les prometieron llegar de manera segura a Estados Unidos.

Socorrer a los migrantes

Los menores no acompañados y los núcleos familiares fueron trasladados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado, mientras que el resto fue llevado a instalaciones del INM para iniciar el proceso administrativo migratorio correspondiente.

Las autoridades municipales brindaron atención médica a los migrantes en las instalaciones de la Presidencia Municipal, y se informó al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional para que se encarguen de la situación legal del grupo.

Crisis migratoriaLa crisis migratoria en Latinoamérica parece no tener fin. Recientemente, migrantes, entre los que se encontraba un número no precisado de cubanos, fueron rescatados en un hotel de la colonia Doctores en la Ciudad de México. Asimismo, se detuvo a un hombre posiblemente relacionado con el delito de trata de personas, que trató de confundirse entre los migrantes para no ser detenido. Además de los cubanos, permanecían secuestrados en distintas habitaciones del hotel migrantes de Nepal, La India y Bangladesh, reseña el portal web CubaNet.

También en la noche del viernes la Policía Nacional de Guatemala detuvo a un grupo de 18 cubanos, que viajaban en un autobús junto con otros 34 migrantes de Ecuador, República Dominicana y Nepal.