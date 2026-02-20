"Luzia", de Cirque du Soleil, reimagina a México

MIAMI.- Cuando se trata de circos contemporáneos, Cirque du Soleil sigue impresionando después de más de 40 años, y Luzia es prueba de ello. El espectáculo fusiona teatro, danza, música, efectos visuales, fantasía y narrativa dramática con acrobacias—y ahora con agua—en la carpa especialmente instalada en Gulfstream Park, Hallandale Beach.

El nombre Luzia es una invención de Cirque du Soleil, que combina las palabras luz y lluvia, dos de los elementos centrales del espectáculo.

Estrenada en 2016 e inspirada en la cultura mexicana, la producción está lejos de ser una colección de clichés. En lugar de apoyarse en sombreros, mariachis, calaveras del Día de Muertos o motivos aztecas y mayas, el espectáculo ofrece una reinterpretación colorida de la vida y la naturaleza en México.

Cuenta la historia de un viajero que se pierde en la selva, abre accidentalmente la caja de Pandora y despierta la imaginación.

Este viajero se convierte en el personaje central, conectando los hilos narrativos mientras traer a escena el personaje tradicional del payaso—un artista que proporciona comedia, interacción y equilibrio emocional.

La lluvia y el agua son elementos clave de Luzia. El agua aparece varias veces en escena, reforzando el mundo imaginativo, especialmente durante el acto del acróbata aéreo, cuando el artista gira y se zambulle en una piscina que representa un cenote.

Desde su fundación en 1984, Cirque du Soleil ha roto con siglos de tradición circense al presentar únicamente humanos. En Luzia, incorporan el concepto mesoamericano del nagual a través de un muñeco mecánico operado en el escenario.

La música, compuesta por Simon Carpentier, está basada en ritmos e instrumentos mexicanos, pero al mismo tiempo rompe fronteras y crea sonidos únicos y contemporáneos. El diseño escénico de Eugenio Caballero incluye un gran disco flotante que recuerda a un calendario maya, mientras que los vestuarios de Giovanna Buzzi rinden homenaje lúdico a la cultura mexicana: por ejemplo, un artista en un columpio gigante aparece como un luchador mexicano, y las bailarinas de poste llevan coronas florales al estilo de Frida Kahlo. Con todo ello, el director Daniele Finzi Pasca crea un mundo teatral donde la imaginación es el ingrediente principal del espectáculo.

Hay artistas que deslumbran con habilidades increíbles. El contorsionista Aleksei Goloborodko asombra al público al doblar su cuerpo hacia atrás y colocarse en formas aparentemente imposibles.

Tras bambalinas, Luzia, al igual que Cirque du Soleil, cuenta con un enorme y coordinado ejército de artistas, ingenieros, atletas, diseñadores, médicos y profesionales de negocios con sede en Montreal, Canadá.

Con más de 50 producciones en su repertorio y numerosas presentaciones en la Ciudad de Miami y Miami Gardens, Cirque du Soleil ha regresado a Hallandale Beach con Luzia. El espectáculo se presenta en Gulfstream Park, al norte de Miami, hasta el 25 de abril. Los boletos están disponibles en línea aquí.