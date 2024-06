Milei prevé despedir a otros 50.000 empleados públicos

En el mismo acto, el mandatario criticó a la oposición por "subirse el sueldo", y defendió que renunciará a su paga vitalicia que le corresponde por haber ocupado el cargo de presidente.

De hecho, la propia Presidencia denunció que estos diputados se han aumentado "un 80 por ciento el salario" al mismo tiempo que han otorgado "media sanción" a un proyecto económico que volverá a poner a Argentina en "la senda de la decadencia", según un comunicado publicado por la Oficina del presidente de Argentina en su cuenta de la red social X.

"Ayer, un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años. Pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar. Como tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro. Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda", dijo Milei.

Y agregó que no le importa vetar cualquier intento de la oposición, a la que tildó de ser una "degenerada fiscal", de romper el equilibrio fiscal que afirma está logrando tras un "ajuste de siete puntos".

Cuando Milei asumió como presidente de Argentina, en diciembre pasado, el Estado tenía contratadas a 341.477 personas. Dos meses después, el Gobierno ya había eliminado 9.000 puestos de trabajo, y a finales de marzo despidió a otros 15.000. Del total de 341.477 funcionarios, unos 50.000 no tienen cargos fijos, sino son contratados.

FUENTE: Con información de Europa Press / El País