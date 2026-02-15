Casa Blanca: Un paso más por "promesas hechas, promesas cumplidas"

El presidente de Estados Unidos Donald J Trump recibe en la Casa Blanca a su homólogo argentino Javier Milei.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano al primer ministro de India, Narendra Modi, durante un encuentro en la Casa Blanca.

La administración del presidente Donald J. Trump hizo tres importantes anuncios para beneficio directo de la economía y el pueblo estadounidenses.

Uno de los graves problemas en las últimas décadas para los norteamericanos ha sido la adquisición de medicamentos recetados con altísimos precios en la primera potencia económica del planeta, sede de decenas de multinacionales farmacéuticas.

Hoy, el ciudadano promedio en Estados Unidos paga hasta 10 veces más por el mismo fármaco que se vende en Europa; por ejemplo, fabricado incluso por compañías norteamericanas.

El lanzamiento de TrumpRx.gov el 5 de enero marca una pauta en el alivio para la salud y el bienestar de millones de estadounidenses. No es un lujo, es una necesidad a la que Trump dio la máxima prioridad que requiere.

“A partir de su lanzamiento oficial, los pacientes estadounidenses, en especial los millones que enfrentan altos costos de su bolsillo por medicamentos que no están cubiertos en su totalidad por los seguros médicos, pueden acceder a precios sustancialmente más bajos en docenas de fármacos esenciales a través de TrumpRx.gov”, indicó el comunicado de la Casa Blanca.

Iniciativa transformadora

Trump calificó la iniciativa como una de las "más transformadoras de todos los tiempos" en la atención médica. "Nunca ha habido nada igual", dijo el líder republicano que prometió “la era dorada para EEUU”.

En su primer año de mandato, el jefe de la Casa Blanca trabajó con una intensidad asombrosa para atender y avanzar en prácticamente en todas las promesas que hizo a los casi 80 millones de estadounidenses que lo eligieron por segunda vez. Se podría decir; incluso, por tercera vez, si se demuestra de manera oficial el fraude masivo en 2020, denunciado desde las filas republicanas, electores y el propio Trump.

El Presidente ha promocionado el sitio web TrumpRx.gov, propiedad del Gobierno de EEUU, como una renovadora forma para que los estadounidenses ahorren "mucho dinero" en una necesidad básica y vital como lo es la salud.

La plataforma es un pilar central de la estrategia de Trump para contener el alto costo de los medicamentos recetados y muestra los descuentos de fabricantes de productos farmacéuticos, además de facilitar el acceso de los consumidores a estas rebajas, en la mayoría de los casos con cupones de descuento de hasta el 85%.

El sitio de internet no vende medicamentos, sino que funciona [como una guía y alternativa paliativa] para las finanzas personales de los pacientes, en extremo impactada por los cuatro años de la inflación histórica creada por el gobierno de extrema izquierda de Joe Biden o quienes estuvieran al frente de la Casa Blanca.

La plataforma utiliza la tecnología de atención médica GoodRx, una compañía de ahorro en medicinas recetadas en Estados Unidos de Pfizer, que ya ofrecía descuentos en decenas de fármacos elaborados por esa firma.

Con sede en California, GoodRx afirmó en un comunicado que gracias a su colaboración con TrumpRx.gov los fabricantes pueden ahora implementar de manera rápida [programas de ahorro de precios] con una mínima complejidad operativa.

Una de las características que los clientes deben conocer es que los descuentos ofrecidos por el portal del Gobierno sólo aplican a medicamentos pagados en efectivo en las farmacias.

Otra particularidad es que la plataforma no ayuda con los copagos de recetas de personas que poseen un seguro médico, una segunda fase pendiente para la gestión presidencial.

Otra lista en progreso

El sitio web incluye por el momento 43 fármacos recetados, provenientes de al menos 16 compañías farmacéuticas que firmaron acuerdos con la Casa Blanca, incluidos los medicamentos contra la obesidad Zepbound y Wegovy, el nicotrol para dejar de fumar, el Levoxil para controlar el hipotiroidismo y una versión genérica de Humira, utilizada para afecciones articulares.

Los precios mensuales de Ozempic y Wegovy inyectable bajan de 1,028 dólares y 1,349 dólares, respectivamente, a un promedio de $350 y tan solo $199, en correspondencia con la dosis.

El costo mensual de Zepbound se reduce de 1,088 dólares a un promedio de $346 y hasta $299, en dependencia de la dosis.

Millones de estadounidenses que luchan contra la infertilidad a menudo pagan los tratamientos completamente de su bolsillo. Gracias a TrumpRx.gov, ahora pueden ahorrar más de $2,000 por ciclo en medicamentos comunes.

Gonal-F, uno de los fármacos para la fertilidad más utilizados, desciende a solo $168 por cápsula, de acuerdo con la dosis.

El precio de Cetrotide, otro medicamento de uso común para la fertilidad baja de $316 a $22.50, mientras que el de Ovidrel pasa de $251 a $84.

Pero este es sólo el comienzo. Muy pronto se agregará otra lista con decenas de productos recetados, según la Casa Blanca.

“La administración Trump incorporará a más compañías que cuentan con acuerdos de "Nación Más Favorecida" y busca de forma activa nuevos convenios para expandir la plataforma”, según el informe de la Casa Blanca.

Para quienes obtienen sus recetas a través de un seguro médico, el presidente Trump “insta al Congreso a aprobar con celeridad su Gran Plan de Salud. Esta reforma integral codificaría los ahorros de la iniciativa de "Nación Más Favorecida", reduciría las primas de los seguros, exigiría responsabilidades a las grandes aseguradoras, maximizaría la transparencia de precios y permitiría la cobertura de las compras realizadas en TrumpRx.gov con los planes de salud”.

De esta manera se garantiza que todos los estadounidenses se beneficien de estas reducciones históricas en el costo de los medicamentos.

A medida que transcurra su funcionamiento, el gobierno hará los cambios y reajustes pertinentes según las sugerencias de los consumidores; en incluso, no se descarta la [adición de otros servicios].

Después de este acontecimiento, otra de las promesas cumplidas del presidente Trump, Washington anunció dos grandes acuerdos: uno con India y otro con Argentina.

Acuerdo de EEUU con Argentina

Ambos convenios refuerzan la transformación geoestratégica del comercio mundial llevada a cabo por el actual gobierno norteamericano, con un impacto directo en la vida de todos los estadounidenses.

Sólo el pacto firmado con Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, incluye la adquisición adicional de 80.000 toneladas de carne de res, entre otros beneficios como la expansión del mercado argentino para los inversores de Norteamérica, muy limitado en las últimas cuatro décadas.

Las reformas de Milei han retornado las esperanzas de desarrollo y prosperidad para el pueblo argentino, mientras que el respaldo de Trump ha significado una pieza clave para acuñar el éxito del presidente sudamericano junto al de Nayib Bukele en El Salvador, dos pilares inspiradores de derecha en la región.

En octubre, Argentina recibió de parte de Washington una línea de ayuda financiera de 20.000 millones de dólares, que el presidente Milei finalmente no necesitó y devolvió a EEUU, una muestra de la eficiente gestión presidencial del mandatario argentino, un admirador y amigo personal de Trump.

"El acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y proporciona un acceso significativo al mercado para los exportadores estadounidenses", manifestó Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos y firmante del acuerdo.

Por su parte, la presidencia argentina afirmó que el convenio “reduce al máximo las barreras arancelarias y no arancelarias, facilita el comercio de bienes y servicios, moderniza los procedimientos aduaneros y promueve la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

Incremento de exportaciones y "tierras raras"

La cancillería argentina adelantó que Estados Unidos "eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos".

Además, "concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado", lo cual "permitirá incrementar en unos 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto".

Washington además "ratificó su compromiso de revisar de manera oportuna los aranceles al acero y al aluminio", añadió el comunicado.

"La argentina es una economía muy cerrada", comentó el analista internacional Marcelo Elizondo, al explicar que tras la firma entre Mercosur y la Unión Europea en enero y este pacto con Estados Unidos, el país tradicionalmente proteccionista "comienza una inserción internacional que no tenía".

Este es "un hecho muy significativo", puntualizó.

El pacto económico establece que ambos países propiciarán "subvenciones, garantías, préstamos e inversiones de capital para impulsar proyectos de minería y procesamiento"; y que se implementarán "medidas para agilizar la obtención de permisos", informó la embajada de Estados Unidos en Argentina.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había indicado que Argentina tiene las capacidades necesarias como productor de tierras raras.

Los minerales y las tierras raras se han convertido en un sector crítico para la manufactura de productos tecnológicos, desde teléfonos hasta computadoras y satélites.

La Casa Blanca tiene en su ambiciosa agenda la búsqueda de este tipo de recursos como parte de sus objetivos clave en política económica exterior.

El saldo del intercambio comercial con Estados Unidos en 2025 fue superavitario para Argentina (8.338 millones de dólares en exportaciones y 6.704 millones en importaciones). Las principales ventas del país sudamericano ocurrieron en los rubros de combustibles, otras energías y manufacturas de origen industrial.

El convenio con India

Uno de los más importantes acuerdos comerciales logrados hasta ahora por la administración Trump ha sido con India.

Uno de los puntos exigidos por la Casa Blanca fue aceptado por el primer ministro Narendra Modi. Su país dejará de comprar petróleo ruso, un golpe directo a Moscú acompañado de la fuerte presión de EEUU para terminar la guerra en Ucrania.

El 36% del crudo importado por India en 2024 provino de Rusia.

El pacto con India representa además una significativa reducción de las importaciones desde China, como parte del plan estratégico y geopolítico del presidente Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, el líder republicano le ha puesto un freno a Pekín en sus ambiciones explícitas de destronar el liderazgo mundial de Norteamérica y destruir la economía estadounidense.

A pesar de mantener relaciones bilaterales estables y de entendimiento, Trump no ha escatimado acciones en contra de su enemigo más peligroso y lo ha puesto en su sitio, luego de décadas de oxígeno de gobiernos republicanos y demócratas que han permitido que el régimen comunista se convierta en la peor amenaza para la hegemonía norteamericana.

Desde el Canal de Panamá hasta la reestructuración del comercio global con una reducción de la dependencia asiática enmarcada en la agenda antiamericana 2030, el jefe de la Oficina Oval ha propiciado un "jaque mate" a la alimentada exacerbación china de la izquierda socialista generada en últimos dos gobiernos demócratas de (Barack Hussein Obama y Joe Biden) y en Europa, que ha permitido sin control las acciones arbitrarias de Pekín.

El salto para la industria estadounidense

El presidente Donald J. Trump dijo que India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará" más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Lo anterior equivale al gran salto prometido en la producción de la industria estadounidense, las exportaciones y la creación de empleos en EEUU.

India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó Trump en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento del narcodictador Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York y acusado de narcotráfico en un proceso judicial.

"Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", añadió el líder republicano, cuyo gobierno es mediador entre Moscú y Kiev para alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de conflicto.

Modi manifestó que sostuvo una "maravillosa" conversación telefónica con Trump y agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios.

El primer ministro indio fue uno de los primeros líderes en visitar la Casa Blanca en enero de 2025, tras la toma de posesión de Trump en su segundo mandato.

"Ha sido maravilloso hablar con mi querido amigo, el presidente Trump. Estoy encantado de que los productos fabricados en la India tengan ahora un arancel reducido del 18%", dijo Modi en una publicación en X.

Modi añadió que "el liderazgo del presidente Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales"

FUENTE: Con información de AFP, Efe, Casa Blanca, Fox News.