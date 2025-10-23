viernes 24  de  octubre 2025
RÉGIMEN CHAVISTA

Ministro de Defensa: "La CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes"

El jefe de la Defensa del régimen de Maduro supervisó nueva ronda de ejercicios militares. Trump adelantó que ampliará ofensiva terrestre contra el narcotráfico

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen chavista, insistió este jueves 23 de octubre en que la Fuerza Armada Nacional (FAN) se prepara para cualquier ataque, esto en medio de la presión creciente de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro. "Sabemos que la CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo", aseveró.

El militar aseguró que así ingrese al país cuerpos adscritos a la CIA, en operaciones encubiertas, "desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará".

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump
Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Este jueves, Padrino López supervisó una nueva ronda de ejercicios militares en los estados costeros del país. Desde agosto, Estados Unidos desplegó en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales para operaciones militares que llevaron al bombardeo de lanchas "narcoterroristas" procedentes de Venezuela.

De acuerdo con el régimen venezolano, la ofensiva de la administración de Donald Trump se deriva de un plan para derrocar a Maduro, a quien el presidente republicano identifica como "jefe del Cartel de los Soles".

Este jueves, Trump negó que EEUU haya enviado bombarderos estratégicos cerca del territorio venezolano. Sin embargo, ratificó su malestar con el régimen chavista y adelantó que su administración ampliará la ofensiva contra el narcotráfico por tierra.

Maniobras militares

Esta semana, un grupo de militares estadounidenses realiza maniobras de supervivencia y tácticas de combate en la selva panameña, esto mientras Estados Unidos incrementó su presencia naval frente a las costas venezolanas.

Como parte de los ejercicios, una decena de soldados, armados con rifles de asalto, recibió órdenes junto a policías panameños para asaltar un búnker en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá.

FUENTE: Con información de AFP

