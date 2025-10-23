viernes 24  de  octubre 2025
SUCESOS

Hallan 48 bolsas con restos humanos en el oeste de México

La gran mayoría de desapariciones de personas en México se han dado en el marco de la escalada de violencia que sacude al país desde diciembre de 2006

Policía de México.&nbsp;

Policía de México. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GUADALAJARA - Autoridades mexicanas reportaron este jueves el hallazgo de 48 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina en un suburbio de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco (oeste), informó la fiscalía local.

Los trabajos de búsqueda continuarán, por lo que la dependencia declinó estimar un probable número de víctimas. Además, los restos deben ser analizados.

Lee además
El japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, previo al inicio de la segunda sesión de prácticas en el circuito de Suzuka, Japón, el 4 de abril de 2025.
Fórmula 1

Yuki Tsunoda rendirá homenaje a Honda en el Gran Premio de México 2025
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

"Necesitamos que se avance en el tema forense para poder decirles este número de bolsas a cuántas víctimas equivalen", dijo Blanca Trujillo, vicefiscal estatal de personas desaparecidas en una rueda de prensa.

La fosa clandestina fue localizada hace cuatro semanas por un colectivo de búsqueda de personas en un predio baldío de Zapopan, un vasto municipio periférico que es parte del área metropolitana de Guadalajara.

Desde esa fecha, las autoridades han trabajado en la recuperación de los restos con apoyo de miembros del colectivo Guerreros Buscadores.

En el primer reporte oficial de las labores de búsqueda, Trujillo detalló que cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y que, debido a la amplitud del terreno, requieren el uso de maquinaria pesada.

Violencia

El hallazgo de esta fosa se suma a decenas de casos similares en Jalisco, el estado más golpeado por la crisis de desaparición de personas que afecta a México y que suma más de 127.000 víctimas.

La gran mayoría de desapariciones se han dado en el marco de la escalada de violencia que sacude a México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas.

En junio pasado, expertos forenses localizaron los restos de 34 personas enterrados cerca de una zona habitacional de Zapopan.

"Organización terrorista"

Según datos oficiales, Jalisco suma más de 15.900 desaparecidos, un saldo que expertos atribuyen a la actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más violentos y poderosos del país.

En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como "organización terrorista extranjera", tras señalarlo como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha provocado la muerte de miles de estadounidenses.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Gran Premio de México 2025 anuncia las medidas que tomarán para priorizar la sostenibilidad

EEUU busca a "Brother Wang", el capo fugitivo del fentanilo detenido en Cuba

México GP 2025 anuncia las medidas que tomarán para priorizar la sostenibilidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania