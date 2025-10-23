viernes 24  de  octubre 2025
Guatemala extradita a EEUU a ciudadano acusado de tráfico de personas por la muerte de 56 migrantes

Seis personas trabajaron con otros traficantes desde 2021 hasta 2023 para facilitar el viaje de inmigrantes ilegales desde Guatemala hacia los Estados Unidos

El guatemalteco David Zavala, de 41 años, fue extraditado el martes 21 de octubre y este jueves 23 tenía prevista su primera comparecencia ante la jueza federal en Laredo (Texas)

El guatemalteco David Zavala, de 41 años, fue extraditado el martes 21 de octubre y este jueves 23 tenía prevista su primera comparecencia ante la jueza federal en Laredo (Texas)

Embajada de Estados Unidos en Guatemala
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA. - El gobierno de Guatemala extraditó a Estados Unidos a un guatemalteco miembro de una red de tráfico de personas vinculada con la muerte de 56 migrantes en un accidente en 2021 en México, según informó este jueves 23 de octubre la embajada estadounidense.

Las autoridades precisaron que el guatemalteco David Zavala, de 41 años, fue extraditado el martes y este jueves tenía prevista su primera comparecencia ante la jueza federal en Laredo (Texas) Diana Song Quiroga. Zavala fue arrestado el pasado 7 de agosto en cumplimiento de una solicitud de extradición de Estados Unidos.

El exalcalde guatematelco Romeo Ramos, acusado de narcotráfico, fue detenido en mayo de 2025
Guatemala extradita a EEUU a exalcalde acusado de conspiración para el tráfico de drogas
El 16 de agosto, la Policía Nacional Civil de Guatemala retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio
Condenan a pandilleros de la temida banda Barrio 18 a más de 100 años de cárcel en Guatemala

El 9 de diciembre de 2021, un tráiler cargado de indocumentados, en su mayoría guatemaltecos, chocó contra un muro cuando circulaba a alta velocidad en el estado de Chiapas (sur de México). Además de los 56 fallecidos, también resultaron heridas 100 personas.

"Esta extradición marca otro paso significativo en los esfuerzos del Departamento de Justicia (de Estados Unidos) para llevar a los responsables ante la justicia", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Guatemala.

En 2024, otros cuatro guatemaltecos, incluida una mujer, fueron detenidos por este caso. Las autoridades estadounidenses también arrestaron a Jorge Agapito Ventura, de 33 años, en su residencia en Cleveland (Texas) el mismo día del siniestro.

"Si son declarados culpables, todos enfrentan una pena máxima de cadena perpetua en prisión federal", y una posible multa máxima de 250.000 dólares.

Los seis enfrentan "cargos de conspiración por traer inmigrantes ilegales a los Estados Unidos", de acuerdo con la nota de prensa.

Según los documentos judiciales, "desde octubre de 2021 hasta febrero de 2023, los seis trabajaron con otros traficantes para facilitar el viaje de inmigrantes ilegales desde Guatemala a través de México hacia los Estados Unidos".

Alcalde extraditado

En agosto pasado, las autoridades de Guatemala extraditaron a Estados Unidos a un exalcalde acusado de haber integrado una red de tráfico de cocaína.

Se trata de Romeo Ramos. Entre 2022 y 2024, cuando era alcalde del municipio sureño de Santa Lucía Cotzumalguapa, Ramos fue "miembro clave" de una organización en Guatemala dedicada al transporte de cocaína hacia el mercado de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

