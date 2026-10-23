Diplomático: "EEUU podría atacar al régimen terrorista de Irán este fin de semana"

Estados Unidos podría atacar a Irán este fin de semana, afirmó el viernes el embajador estadounidense en Turquía, después de meses de intentos de EEUU de llegar a un acuerdo con los militares del régimen de los ayatolás.
"¿Podría haber un ataque este fin de semana? Absolutamente, sí", dijo Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía
Estados Unidos podría atacar a Irán este fin de semana, afirmó el viernes el embajador estadounidense en Turquía, después de meses de intentos de EEUU de llegar a un acuerdo con los militares del régimen de los ayatolás.
"¿Podría haber un ataque este fin de semana? Absolutamente, sí", dijo Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y encargado de la cuestión siria.
El presidente Donald Trump "ha sido muy claro. Está abierto, disponible y accesible para alcanzar un acuerdo, y hemos estado negociando durante meses y meses y meses", dijo Barrack en una entrevista durante una visita al Golfo.
Interrogado sobre las declaraciones de su embajador en Turquía, Trump pareció restarles importancia: "Es un hombre bastante influyente. Pero no sé nada al respecto", declaró en Florida.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a elecciones el martes, ha prometido en los últimos días destruir completamente al régimen islámico iraní.
Trump también ha dado señales de estar dispuesto a reanudar los ataques tras un prolongado estancamiento diplomático, aunque había afirmado que ello no ocurriría antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.
FUENTE: Con información de AFP.