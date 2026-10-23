Diplomático: "EEUU podría atacar al régimen terrorista de Irán este fin de semana"

La Armada de EEUU que participa el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.

Estados Unidos podría atacar a Irán este fin de semana, afirmó el viernes el embajador estadounidense en Turquía, después de meses de intentos de EEUU de llegar a un acuerdo con los militares del régimen de los ayatolás.

"¿Podría haber un ataque este fin de semana? Absolutamente, sí", dijo Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y encargado de la cuestión siria.

CASA BLANCA Trump sin "prisa" para nombrar a nuevo portavoz de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump "ha sido muy claro. Está abierto, disponible y accesible para alcanzar un acuerdo, y hemos estado negociando durante meses y meses y meses", dijo Barrack en una entrevista durante una visita al Golfo.

Netanyahu a elecciones el martes

Interrogado sobre las declaraciones de su embajador en Turquía, Trump pareció restarles importancia: "Es un hombre bastante influyente. Pero no sé nada al respecto", declaró en Florida.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a elecciones el martes, ha prometido en los últimos días destruir completamente al régimen islámico iraní.

Trump también ha dado señales de estar dispuesto a reanudar los ataques tras un prolongado estancamiento diplomático, aunque había afirmado que ello no ocurriría antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

FUENTE: Con información de AFP.