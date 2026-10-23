Juez dicta prisión preventiva contra excandidata presidencial del correísmo por lavado de activos

Esta foto distribuida por la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026 muestra a la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González (2.ª de la izquierda) bajo custodia policial en Canuto, Ecuador.

QUITO -- La justicia de Ecuador dictó el viernes una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial del correísmo Luisa González por presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023, informó la Fiscalía.

González, de 48 años, fue llevada a la cárcel de la provincia de Chimborazo, en el centro del país, mientras es investigada por el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.

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Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, según un mensaje en X, sin detallar las razones por las cuales la opositora estará detenida antes de un eventual juicio.

La excandidata se declaró "perseguida política" del gobierno derechista de Daniel Noboa.

"Tampoco soy estúpida (...) no, no me llevan por seguridad a Chimborazo", señaló en un audio en X.

González perdió frente a Noboa las elecciones anticipadas de 2023 y luego en 2025.

"Perseguida"

En un audio más temprano se escucha a González dirigirse a un juez y "exigir un trato justo".

"Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. La primera vez que fui allá, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado", declaró la heredera del izquierdista expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia por corrupción, según una publicación de X.

González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido de Correa (2002-2017).

La RC fue inhabilitada este año por una investigación por presunto lavado de activos y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre.

González, quien aspiraba a la prefectura de la provincia de Manabí, tampoco pudo presentarse a los próximos comicios pese a que solicitó el auspicio de otro partido. El oficialista ADN y el derechista Creo presentaron una objeción a la candidatura y un tribunal electoral falló contra ella.

Aportes desde Venezuela

En el caso Laberinto que envuelve a González, se indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023.

José Julio Neira, secretario general de la Administración, dijo en un video que la hipótesis de la Fiscalía "apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela".

Según Neira, el detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus empresas también están salpicados en esta trama.

Álvarez fue condenado por comercialización ilegal de combustible subsidiado y retirarse un dispositivo electrónico de vigilancia.

En una carta publicada en sus redes sociales, González dijo que tiene 19 procesos judiciales en su contra.

"Esta dictadura basada en odio, destrucción y persecución se acerca a su ocaso", señaló al pedir a sus simpatizantes que rechazaran a los candidatos del partido oficialista en los próximos comicios.

En 2023, González perdió con el 48% de los votos frente a Noboa, que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el narcotráfico del que culpa al correísmo.

González y Noboa volvieron a disputar la presidencia en 2025. La izquierdista cayó por unos 11 puntos porcentuales de diferencia.

FUENTE: Con información de AFP