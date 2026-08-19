miércoles 19  de  agosto 2026
SINIESTRO

Muere en accidente aéreo jefe de Inteligencia de Ecuador junto a su esposa

Michele Sensi-Countugi y Stephany Hollihan fallecieron junto con otras cinco personas más, cuando el helicóptero en el que volaban se estrelló en Kenia, África

Michele Sensi-Countugi (Redes Sociales)

Michele Sensi-Countugi (Redes Sociales)

Por Santiago Perales

QUITO.- El gobierno de Ecuador confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Michele Sensi-Countugi y su esposa, Stephany Hollihan, este miércoles 19 de agosto, en un accidente de aviación ocurrido en Kenia, África.

Sensi-Countugi era muy cercano al presidente Daniel Noboa, quien lo consideraba su amigo y hombre de confianza. Se desempeñaba como director del Centro Nacional de Inteligencia desde enero 2024.

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También fue encargado del Ministerio de Gobierno y delegado permanente del presidente ante la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), Petroecuador, Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

Stephany Hollihan era diseñadora y referente de la moda.

Sensi-Contugi fue accionista de varias empresas, como Senco y Sensiestudio. La segunda era dirigida por su esposa y era muy reconocida por sus prendas de vestir.

También fue accionista de Savone S.A., una compañía dedicada a vuelos panorámicos y turísticos.

Siniestro aéreo uno de los más mortales

Sensi-Countugi y su esposa viajaban en un helicóptero que volaba cerca del monte Ololokwe, el cual se estrelló. También fallecieron el piloto y cuatro personas más, informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, en inglés).

El siniestro ocurrió a las 01:13 (hora de Ecuador) en el condado de Samburu, y la aeronave siniestrada era un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, que estaba volando en la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro, señaló en un comunicado la KCAA.

“La KCAA está coordinando con las agencias y partes interesadas pertinentes la respuesta al accidente", indicó la autoridad aérea, al expresar su "más sentido pésame” a las familias de las víctimas.

Añadió que: "El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte lidera las pesquisas sobre las circunstancias del siniestro".

Debido a que no hubo sobrevivientes entre los pasajeros y la tripulación, las autoridades de Kenia han catalogado al accidente como uno de los siniestros aéreos más mortales que involucran a turistas en la región en África.

El helicóptero, en el que iban Sensi-Countugi y su esposa, cayó en un terreno accidentado y de difícil acceso, pero la Cruz Roja de Kenia se activó de inmediato para rescatar a las víctimas.

El monte Ololokwe, situado a unos 350 kilómetros de Nairobi y donde murió Sensi-Contugi, es una montaña sagrada para el pueblo Samburu y una zona frecuentada por turistas y senderistas.

Manifestaciones de pésame

Al conocerse la muerte de Sensi-Contugi y su esposa, integrantes del gabinete de Noboa, asambleístas y figuras políticas manifestaron sus condolencias a familiares y amigos.

Entre los primeros se cuenta el presidente Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, así como la vicepresidenta María José Pinto se pronunció a través de su cuenta de X y expresó sus condolencias a las familias de Sensi-Contugi y Hollihan.

FUENTE: Con información de EFE/Univisa

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