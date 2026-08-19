Personal militar, de defensa y contratistas de EEUU podrán permanecer en Ecuador 180 días

Soldado de la Marina de Estados Unidos realiza ejercicios con ametralladoras. (@22nd_MEU / @USMC)

QUITO .- El gobierno de Ecuador estableció las reglas para el ingreso, registro y permanencia temporal de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas de Estados Unidos. La normativa permite una estancia máxima de 180 días no renovables y múltiples entradas al país durante un año. Sin embargo, da inmunidades equivalentes como una misión diplomática.

El ingreso será bajo el mecanismo denominado SOFA (Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas) que es un tratado de cooperación firmado entre Ecuador y EEUU suscrito el 6 de octubre de 2023 y ratificado en febrero de 2024.

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Con inmunidad diplomática

Aunque no se trata de una visa para entrar al país andino, el personal de EEUU debe presentar un pasaporte vigente o una identificación válida emitida por Estados Unidos además de una orden de movimiento del Departamento de Defensa.

El SOFA, pese a que da un lapso de 180 días de permanencia en Ecuador, otorga beneficios ya que este personal no estará sujeto a sanciones u otras acciones administrativas de carácter migratorio, mientras permanezca de forma regular en territorio ecuatoriano.

Entre los privilegios, se contemplan exenciones e inmunidades equivalentes a las que tienen el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena de 1961.

También, el personal estadounidense, sus contratistas y las naves y aeronaves del Departamento de Defensa están exentos del pago de tasas y derechos por servicios migratorios.

Viabiliza cooperación militar

Este nuevo código de normas permite darle vialidad a la cooperación militar entre ambos países, pese a que, en 202, los ecuatorianos rechazaron a través de un referéndum la instalación de bases extranjeras en el país sureño.

El presidente Daniel Noboa, desde que asumió el poder en noviembre de 2023, ha reforzado la cooperación con EEUU para enfrentar a las organizaciones criminales con el argumento de declarar un conflicto armado interno, que tiene reparos de la Corte Constitucional y de expertos de la ONU.

Noboa insistió en esa declaratoria el 18 de junio de 2026 cuando expidió un Decreto Ejecutivo y advirtió que “militares de países aliados podrán desplegarse por las provincias más golpeadas por la violencia” criminal en Ecuador.

El país suramericano forma parte del llamado Escudo de las Américas, o Coalición contra los Cárteles de Las Américas.

FUENTE: Con información de El Espectador/Prensa Libre/Primicias