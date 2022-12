Nuevo sistema de venta de alimentos en Cuba genera caos y problemas

Hasta el periódico Tribuna de La Habana publicó sobre la "desorganización, desorden y mala información" que sucedió en ese comercio estatal el martes y que, según denuncias de los propios lectores del medio oficial de la dictadura, se repite en la mayoría de las tiendas incluidas en el sistema.

"Esto es una falta de respeto lo que hemos pasado hoy los vecinos del Casino Deportivo y ¿Quién responde? Por favor, solo estamos pidiendo y exigiendo nuestros derechos, nuestra comida. Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Espero que todo se resuelva y que todos los trabajadores puedan asistir a su trabajo al menos luego de haber comido el pollo que nos corresponde", dijo Anabel Benítez en Tribuna.

La indignación de otros usuarios es reiterativa en los comentarios del reporte, cuyo autor escribió: "El mal control existente en ese lugar ha llevado a que exista un gran malestar de la población. Lo que se suponía una mejora se ha vuelto una pesadilla. Tuvo que concurrir al lugar el intendente del municipio del Cerro y conversar con el pueblo, el cual, disgustado, demandaba sus derechos".

Los problemas de desabastecimiento en Cuba, inherentes a un sistema político y económico donde proliferan las ilegalidades y la corrupción, siguen sin solución. Las medidas que se adoptan de un día para otro terminan en fracaso y la agonía de la ciudadanía se acrecienta.

Yordanys Fuerte opinó: "Qué le puedo decir de mi tienda aquí, en Bayamo. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que cogí algo por el sistema CIMEX. Son una mafia y muy bien organizada".

Para Yohander Villamarin García, "el desorden es lo que les conviene y no hay forma de pararlo".

"Más de lo mismo en el 95% de las tiendas, no sé por qué colocarlo aquí cuando de antemano era bien sabido (al menos por el pueblo trabajador) que seguiría el desorden, el abuso, la indolencia y los reiterados maltratos. ¡Ah! Y siguen la delincuencia y los revendedores. No hay peor ciego que el que no quiere ver", dijo El Dibu.

