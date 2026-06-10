Objetivos permanentes de EEUU son elecciones en Venezuela y "fin del juego" en Cuba

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, 2 de junio de 2026.

MIAMI.- El gobierno de EEUU mantiene en su agenda de prioridades regionales el proceso de transición en Venezuela con elecciones libres y justas, así como el “el fin del juego” en Cuba a través de conversaciones diplomáticas que se adelantan para que la población pueda recuperar su país. Son objetivos puntuales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó clara la posición de la administración estadounidense durante un intercambio dinámico que mantuvo con la congresista María Elvira Salazar quien comunicó la preocupación por el futuro político de los dos países de la región y la labor diplomática por facilitar la democracia.

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Durante su comparecencia en la Cámara de Representantes, Rubio inició su intervención con el tema de las ventas de petróleo y la recuperación de la economía en Venezuela, contemplado en la estabilización, la primera de las tres fases del plan diseñado por el presidente Trump.

“Ese dinero se deposita en una cuenta bloqueada del Tesoro” en un banco en “gran beneficio del pueblo venezolano” y explicó que los recursos son auditados por la empresa KPMG, “contratada y pagada por el gobierno venezolano con esos fondos para auditar cada gasto”.

Elecciones en Venezuela

Salazar le preguntó sobre el inicio del proceso de transición para las elecciones “libres y justas” en Venezuela, tercera fase del plan, dado que “los venezolanos tienen una oposición muy robusta; tenemos a María Corina Machado”, según precisó con base a las inquietudes de la comunidad hispanoparlante en Florida.

Rubio respondió que la fase de recuperación implica “crear las condiciones para una prensa libre e independiente necesaria para tener elecciones libres y justas. “Hemos visto un aumento en esa actividad. No está al 100%, pero debe seguir creciendo”.

“Necesitas dar espacio a los partidos políticos para organizarse y movilizarse porque no puedes participar en una elección si no has tenido tiempo para hacerlo, y necesitas una nueva comisión electoral”, subrayó.

Y afirmó: “Nos gustaría verlo lo antes posible, pero han pasado cinco meses, no cinco años, ni 50 meses. Y cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país pasó. Claramente, necesitamos una nueva comisión electoral y, en última instancia, el futuro de Venezuela son elecciones libres, justas y multipartidistas”.

Objetivos en Cuba

Rubio también abordó la situación de Cuba, ante la pregunta de Salazar sobre el “retraso del proceso” para llevar el mensaje a los Castro de “abrir el juego democrático”

“No es que se esté retrasando el proceso. Hemos tenido conversaciones, tenemos compromisos diplomáticos con los cubanos de manera constante a lo largo del tiempo, por múltiples razones y durante muchos años, y nuestro mensaje para ellos es muy claro”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

“No vamos a permitir que se beneficien del juego que han estado jugando, en el que están robando dinero al pueblo cubano en beneficio de este conglomerado a costa del pueblo de Cuba. Lo que ofrecemos es distribuir 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a organizaciones no gubernamentales”.

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FUENTE: Con información de oficina de María Elvira Salazar, Telemundo