EEUU celebra la salida de Venezuela de la "corrupta CPI" e insta a otros Estados a retirarse

WASHINGTON — Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de la presidente encargada, Delcy Rodríguez, y de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y la asociación del nuevo gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la "corrupta e inútil CPI", de acuerdo con un post divulgado en una red social, este sábado 25 de julio.

En el texto se señala que: “El llamado tribunal ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. La CPI, en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal”.

En el post se agrega que: “Esto es un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva. La CPI no es ni creíble ni independiente ni legítima”.

Finaliza con: “Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros del servicio estadounidense, Maduro ahora enfrenta justicia en un tribunal de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”.

Estados Unidos junto con Rusia, China, Israel y la India nunca aceptaron la jurisdicción de la CPI.

Israel se une al coro de acabar con la CPI

El primer ministro israelí dijo este domingo, 26 de julio, que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre su campaña para desmantelar la CPI, antes de su viaje este próximo lunes a Washington, durante el que se reunirá con el presidente Donald Trump.

“Anoche hablé con el secretario de Estado Marco Rubio, y me reiteró la intención de Estados Unidos de actuar con firmeza contra esta organización (la CPI)”, dijo Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un comunicado de su Oficina.

En el texto, Netanyahu alega que esta corte global “pone en peligro la justicia en el mundo” y limita la seguridad de los países “a las decisiones de funcionarios corruptos en La Haya”, además de invitar a otros países a que sigan la iniciativa estadounidense.

Netanyahu viajará el lunes a Washington, por invitación del presidente Trump, donde acudirá al funeral del senador Lindsey Graham y charlará con el presidente “sobre todos los temas de la agenda, incluida la situación en Irán”, dijo el mandatario.

La CPI en el ojo del huracán

Las declaraciones de ambos funcionarios se dan en medio del debate de la destitución de fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida y quien anunció que apelará a la decisión de la CPI

Sobre la destitución el viernes del hasta entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, Netanyahu insinuó que el depuesto fiscal emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Galant por presuntos crímenes de guerra, a fin de desviar la atención de sus propias fechorías.

“Hizo esto para desviar la atención, para congregar a su alrededor a todos los que odian a Israel y, en esencia, para crearse una coraza protectora. Esa coraza se ha abierto y también ha expuesto su verdadera motivación, y la injusticia y la profunda corrupción que existen no solo en la Fiscalía, sino en toda la Corte Penal Internacional en su conjunto”, arengó el mandatario.

La comisión independiente de la ONU califica la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza de “genocidio”.

ONG venezolana no está de acuerdo con el retiro

La ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), que no tendrá efectos inmediatos, y recordó que las investigaciones abiertas hasta ahora y durante el próximo año no se verán afectadas por este retiro.

Provea subrayó que la salida de Venezuela entraría en vigencia un año después, por lo que los presuntos crímenes cometidos dentro de este período, además de los previos, podrán ser investigados y sus responsables condenados en el futuro.

Asimismo, mencionó que el Estatuto de Roma —el tratado que creó la CPI— establece que la retirada “no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto”.

“Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro”, señaló la organización.

Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.

En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no había recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional “sigue siendo un derecho soberano de los Estados”.

En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y, en 2021, inició una investigación formal que permanece activa y sin resultados.

En abril de 2022, Venezuela solicitó que se aplazara la investigación en favor de las actuaciones de sus autoridades nacionales, pero en junio de 2023 la Corte autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudarla al considerar que los procedimientos penales internos del país suramericano no reflejaban suficientemente el alcance de las pesquisas.

Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de “progreso real” en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya "continuarán con las pesquisas".

The U.S. welcomes the decision by interim President Delcy Rodriguez and Venezuela to withdraw from the ICC and the new Venezuelan government's partnership on American-led efforts to dismantle the corrupt and worthless ICC.



The so-called court has been "investigating" Nicolas… — Department of State (@StateDept) July 25, 2026

FUENTE: Con información de Departamento de Estado/EFE/DLA/Efecto Cocuyo