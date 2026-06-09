EEUU afirma que exportaciones petroleras de Venezuela alcanzan su "nivel más alto" en años

El Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett (derecha), llega al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, el 23 de abril de 2026.

CARACAS .-El Encargado de Negocios de EEUU , John Barrett, afirmó que Venezuela alcanzó el nivel “más alto” de exportaciones petroleras al lograr la venta de 1,25 millones de barriles diarios desde que comenzó el tutelaje en el marco del entendimiento con Caracas, en enero pasado.

Barrett atribuyó el logro económico al impulso del plan de tres fases diseñado por el gobierno de Donald Trump para la recuperación y transición política en el país.

PETRÓLEO Marco Rubio afirma que dinero de petróleo en Venezuela "por primera vez no es robado"

El jefe de la embajada de EEUU en Caracas suministró la información a través de la cuenta en X, mientras la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció el fin de su una gira internacional para temas de energía y comercio por la India y Turquía.

Aumentan exportaciones en Venezuela

"Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en siete años y es resultado del plan de tres fases del secretario -Marco- Rubio y el presidente Trump", indicó Barret

Los envíos de barriles de petróleo desde Venezuela cerraron en diciembre de 2025 entre los 800.000 y 900.000, según estimaciones, y alcanzaron un alza con los acuerdos pactados con Rodríguez que sustituyó a Maduro tras su captura.

Barretl agregó que la "colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversores privados" están impulsando "la recuperación económica y una mayor prosperidad tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2064125951210819810&partner=&hide_thread=false Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en siete años y es resultado del plan de tres fases del secretario Rubio y el presidente Trump. La colaboración continua entre las autoridades interinas y los… — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 8, 2026

Cifras petroleras

Según un informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela había aumentado desde enero hasta abril un 22,9 %, se informó.

Ese mes, la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Henao, situó la producción petrolera en 1.200.000 barriles diarios.

Para abril, Venezuela produjo un promedio de 1.136.000 barriles por día, más que en marzo cuando se reportaron 1.095.000, según la OPEP.

El país cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global.

Acerca de la producción de crudo bajo el tutelaje de EEUU, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró la semana pasada “avances significativos”: “La riqueza petrolera de Venezuela ya no está siendo robada” y dijo que los pagos a trabajadores y a la salud son auditadas.

FUENTE: Con información de usembassyve red X, y EFE