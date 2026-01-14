OMS pide a EEUU que reconsidere su salida y vuelva a la organización

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, espera que Estados Unidos reconsidere su salida y se reincorpore a la organización, advirtiendo que la medida pone en peligro al país y al resto del mundo.

"Hay muchas cosas que se hacen a través de la OMS y que benefician a los Estados Unidos, especialmente en cuestiones de seguridad sanitaria. Por eso digo que Estados Unidos no puede estar seguro sin colaborar con la OMS", afirmó Tedros en una rueda de prensa.

El próximo 22 de enero, Estados Unidos saldrá oficialmente de la OMS, un año después de que notificara a la ONU su intención de abandonar el organismo. Ahora, Tedros pidió a EEUU que reconsidere su postura y vuelva a formar parte de la organización. "Mi deseo es que lo reconsideren y que los Estados Unidos sigan colaborando con la OMS", reiteró.

Respecto al financiamiento de la OMS tras la salida de Estados Unidos, su secretario general informó que el presupuesto del organismo se ha estabilizado y que ya se ha recaudado cerca del 75% para el curso 2026-2027, quedando aún un 25% pendiente.

"Así que puedo decir que ya se ha estabilizado y que fuimos prudentes en los últimos años, ahorrando y, de hecho, hemos cubierto las brechas salariales y las indemnizaciones con nuestros propios ahorros, por lo que el flujo de caja se ha estabilizado. Quiero asegurarles eso. Entonces, cuando digo que Estados Unidos debe reconsiderar su regreso, no se trata de dinero", notificó.

El secretario general subrayó que "el dinero se puede ajustar", sin embargo ha destacado la importancia de la cooperación con el país estadounidense. "Se trata de solidaridad. La mejor inmunidad es la solidaridad", afirmó.

"No digo que el dinero no importe, pero lo que más importa es la solidaridad, la cooperación y que todo el mundo se prepare para cualquier eventualidad ante un enemigo común", concluyó.

Durante el 2025 Estados Unidos y Argentina llamaron a las naciones "comprometidas con la integridad científica, la transparencia y la defensa de la dignidad humana" para unirse en la construcción de una nueva era de cooperación sanitaria internacional, "centrada en los resultados, la soberanía y un futuro más seguro para todos", en oposición al modelo representado por la Organización Mundial de la Salud.

En una declaración firmada por ambos países y emitida el 27 de mayo de 2025, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., y el Ministro de Salud argentino, Mario Lugones, hicieron pública su retirada de la OMS: "Ya no podemos apoyar un sistema que no protege a nuestra gente ni cumple con su mandato".

"Las amenazas reales para la salud exigen urgencia y ciencia de vanguardia. Bajo la presidencia de Donald J. Trump, Estados Unidos está restaurando un enfoque soberano y orientado a los resultados, priorizando a las personas por encima de la política. Argentina, por su parte, apoya sistemas de salud pública basados en la autonomía, la transparencia, la innovación y el rigor científico", aseguran en el comunicado.

En su opinión, el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de la OMS reveló "graves" deficiencias estructurales y operativas que "socavaron" su confianza mundial, "y destacaron la urgente necesidad de un liderazgo independiente y basado en la ciencia en materia de salud mundial. Existen preocupaciones bien documentadas sobre la gestión temprana de la pandemia y los riesgos asociados a ciertos tipos de investigación".

FUENTE: Con información de Europa Press