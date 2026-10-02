¿Quién es Yoel Leodán Rabaza, el agente cubano que logró condenar a Anna Bensi?

Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. COLLAGE DLA/ FOTO TOMADA DE FACEBOOK

LA HABANA.- Identificado con la chapa 179542, el suboficial del Ministerio del Interior (MININT), Yoel Leodán Rabaza Ramos, se convirtió en la figura central del proceso penal contra la activista Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, Caridad Silvente, luego de querellarse contra ambas por registrar en video una citación oficial en su vivienda.







El incidente se remonta al pasado 10 de marzo, cuando Rabaza Ramos se presentó vestido de civil en el domicilio de las activistas, en el municipio de Alamar, para entregar una convocatoria emitida por la policía política. Durante el procedimiento, la creadora de contenido y su madre filmaron la interacción como medida de protección cívica y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales.

De la actuación oficial a la querella judicial Intervención y denuncia: Rabaza Ramos actuó en representación de los órganos de la Seguridad del Estado para notificar formalmente a las ciudadanas. Tras la divulgación del material audiovisual, la fiscalía archivó inicialmente las actuaciones en abril; sin embargo, el suboficial interpuso una querella directa acusándolas de vulnerar su intimidad y propia imagen.

Exigencia de retractación: De acuerdo con las denuncias de las procesadas, el agente del MININT condicionó el reclamo a que ambas publicaran un video de disculpas públicas para resarcir su reputación institucional.

Fallo condenatorio: Este 1 de octubre, el Tribunal Municipal de La Habana del Este declaró culpables a ambas mujeres, imponiéndoles una sanción oral de dos años de limitación de libertad, a la espera de la notificación formal del fallo escrito.

Cuestionamiento legal: La organización de asesoría jurídica Cubalex señaló que la grabación de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones documenta la actuación del Estado y no constituye una invasión a la esfera privada del agente. El caso de Rabaza Ramos pone de relieve el modus operandi de los efectivos del MININT, quienes recurren a figuras del Código Penal sobre delitos digitales para sancionar a los ciudadanos que documentan los procedimientos de las fuerzas de seguridad en la isla. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cubanos por el Mundo | Noticias y Opinión de la Realidad de Cub (@cubanosdelmundo)

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