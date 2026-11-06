El OCDH denuncia 387 actos represivos del régimen cubano en octubre

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.

MIAMI.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el régimen castrista ejecutó al menos 387 acciones de represión contra la población cubana durante el mes de octubre , un balance que incluye 30 detenciones arbitrarias y 357 abusos documentados en diversas provincias del país, con especial incidencia en La Habana, Matanzas y Villa Clara.

El informe detalla que las fuerzas de la Seguridad del Estado incrementaron los cercos policiales y la vigilancia en las viviendas de opositores, contabilizando 145 sitios domiciliarios para impedir el movimiento de activistas, periodistas independientes y líderes religiosos.

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Asimismo, la organización registró 73 denuncias provenientes de prisiones, 63 abusos directos contra presos políticos, como golpizas, negación de atención médica e incomunicación , además de citaciones policiales, amenazas y peticiones fiscales coercitivas.

Entre los hechos documentados figuran los arrestos de los opositoras Guillermo "Coco" Fariñas y Alexander Díaz Rodríguez, así como la detención del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora cuando intentaba asistir al juicio de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente.



Paralelamente, la Fiscalía solicitó condenas de hasta 13 años de cárcel para ciudadanos procesados por participar en manifestaciones pacíficas por servicios básicos en Ciego de Ávila y Granma, además de impulsar acciones penales contra periodistas y miembros de la masonería.

El OCDH se señaló que el incremento en la intensidad de la represión busca forzar el exilio de los activistas, intimidar a la población e instrumentar presión geopolítica ante Estados Unidos y la Unión Europea.

La entidad enfatizó que este patrón de persecución no resolverá la severa crisis estructural del país ni la desconfianza interna dentro de la élite gobernante, reafirmando que Cuba se encamina de forma ineludible hacia un proceso de transición política y social.

FUENTE: Con información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos