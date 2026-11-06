Luis Almagro: "La diáspora de Cuba y Nicaragua tienen que consolidarse para construir un liderazgo"

MIAMI. Ante la imposibilidad de que, en Cuba y Nicaragua se produzcan acciones internas, el exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, ve la necesidad de seguir fortaleciendo las actuaciones políticas de la diáspora y son esos liderazgos los que van a tener que consolidarse.

“Y esas diásporas van a tener que trabajar para unificar algo que puedan construir como un liderazgo carismático que pueda ser seguido y que pueda reflejar la voluntad de la gente en un futuro inmediato. Ese es el trabajo que queda por delante y es el trabajo en que tiene que comprometerse todo el mundo. O sea, hoy acción política interna en Cuba y en Nicaragua es imposible”, reiteró.

Almagro es uno de los participantes en el XI Diálogo Presidencial organizado por el Grupo IDEA que se realizará en Miami los días 9 y 10 de noviembre.

En este evento los puntos centrales de debate son: la restitución de la democracia y libertades en Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como el desafío que tienen los países de la región frente a la Inteligencia Artificial.

Y para Almagro, es una muy buena oportunidad que el Grupo IDEA aborde estos temas que son de importancia política, institucional y para la dimensión humana en las Américas.

“Hoy no podemos dejar de lado: la consolidación de libertades fundamentales, variables de libertad en los sistemas políticos de la región y cómo la región va a absorber dentro de esa dimensión de instituciones débiles, de democracias defectuosas y problematizadas, la Inteligencia Artificial”, dijo el exsecretario de la OEA. “Hoy no podemos dejar de lado: la consolidación de libertades fundamentales, variables de libertad en los sistemas políticos de la región y cómo la región va a absorber dentro de esa dimensión de instituciones débiles, de democracias defectuosas y problematizadas, la Inteligencia Artificial”, dijo el exsecretario de la OEA.

En ese ámbito de libertades políticas, adelanta que la diáspora cuba y nicaragüense tiene que dinamizar políticas que genere efectos dentro deseos dos países.

No descarta alguna acción de Estados Unidos que conlleve un proceso democrático, pero apunta que necesitan la máxima presión de Estados Unidos y que tiene que ver con el ejercicio de la justicia

“Es la justicia, lo que tira estos regímenes, porque han cometido violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, corrupción, vinculadas con el crimen organizado. Entonces, es la justicia la que abre la posibilidad a la democratización como está ocurriendo en Venezuela”, manifestó.

Esta visión la pone sobre la mesa debido a que en Cuba y Nicaragua no se repetirá el “error” de Nicolás Maduro (ahora preso en Nueva York y en espera de juicio en junio de 2027) que abrió las compuertas para que en Venezuela se realizaran unas elecciones primarias, las cuales ganó María Corina Machado.

“Quizá el liderazgo carismático de María Corina Machado se edificó sobre la base de un error de Maduro que fue abrir la puerta a las elecciones primarias, lo cual posibilitó obviamente la candidatura de Machado, pero fue inhabilitada y hasta hoy sigue en esa situación”.

Destacó que la líder opositora venezolana consolidó y reafirmó su liderazgo, el cual calificó de carismático.

“Obviamente los demás aprendieron de ese error de Maduro y no han abierto las puertas ni van a abrir las puertas a esa posibilidad en Nicaragua ni en Cuba”, sentenció.

Almagro durante los 10 años que estuvo en la OEA y aún después ha sido uno de los más fuertes defensores de la democratización en Venezuela. Lucha que provocó más de una agresión o maltrato, frente a lo cual asevera: “En la política lo único que no podemos tolerar es la indiferencia”.

Su vasto conocimiento de la situación política del país suramericano, lo lleva a afirmar que ahora sí está más cerca de la transición y destacó el interés directo de EEUU de apoyar un proceso de este tipo o de abrir la puerta abrir la puerta a la justicia. Y citó como ejemplo de la liberación de una buena mayoría de presos políticos.

Ahora, añadió que se está en un proceso que es más dinámico y que se ha dinamizado bastante más incluso con el retorno de Machado a Venezuela.

“Entonces, se abren oportunidades y posibilidades. En lo automáticos no pasa nada, o sea, va a haber que trabajar todas las variables con la presión internacional, con la movilización de la gente, con que la gente siga apoyando y fortaleciendo alternativas democráticas”.

Almagro apuntó que todo eso tiene que continuar y tiene que fortalecer. “Hoy, Venezuela tiene algo que también durante mucho tiempo le había sido esquivo de alguna manera que es un liderazgo carismático que empuja al país hacia la democracia”.

Recomendó que este liderazgo carismático de María Corina Machado, que es fundamental, que este sea respetado, se le dé la dimensión que tiene nacional e internacionalmente que merece.

En relación con la grave situación política y social que atraviesa Haití controlado por pandillas, manifestó que “la situación es más triste, porque obviamente es el país más pobre de la región sumido en condiciones de violencia prácticamente absurdas”.

Acotó que es un país que necesita de la comunidad internacional como ningún otro de la región y un compromiso más fuerte de la comunidad internacional para restablecer la paz y la seguridad.

“Eso es clave y obviamente que hay que darle al proceso sustentabilidad. Haití tiene 11 millones de habitantes y carece de recursos. Es absolutamente necesario que la comunidad internacional apoye ese proceso y genere soluciones que hoy no son más fáciles de conseguir internamente en el país”, puntualizó.

Decisiones de la OEA han sido fundamentales

Almagro defiende a la OEA. Deja en claro que el organismo hemisférico ha desestimado a las dictaduras y aplicado la Carta Democrática en el sentido de declarar la alteración del orden constitucional en países como Nicaragua y Venezuela y en declarar que Cuba es una dictadura.

“Eso son cosas que han sido fundamentales. Hizo que EEUU le pusiera precio a la cabeza de Maduro y realizar las acciones de intervenir para extraerlo, para aplicar justicia tiene que ver con que hubo un proceso anterior que deslegitimó a Maduro, sino hubiera existido ese proceso la acción de Estados Unidos probablemente hubiera sido considerada ilegítima. Entonces, eso es fundamental”, subraya.

Explica que todos son procesos de acumulación política y diplomática. Por lo tanto, esas actuaciones han sido fundamentales y es lo que tiene que hacer la OEA, seguir asumiendo los problemas sobre la base de la que siempre trabajaba: la pluralidad y la diversidad, porque eso es lo que ha hecho a la OEA sostenible.

“Los demás grupos eran like minded, o sea, de la misma sintonía política, todos desaparecieron, como el Grupo de Lima. Fueran de derecha o de izquierda desaparecieron cuando cambiaron los signos políticos, pero la OEA siempre está, porque es una organización plural y que permite una discusión amplia en términos de democracia con todas las posiciones representadas ahí”, puntualizó. “Los demás grupos eran like minded, o sea, de la misma sintonía política, todos desaparecieron, como el Grupo de Lima. Fueran de derecha o de izquierda desaparecieron cuando cambiaron los signos políticos, pero la OEA siempre está, porque es una organización plural y que permite una discusión amplia en términos de democracia con todas las posiciones representadas ahí”, puntualizó.

Destacó que eso es un punto clave para la mejor discusión política en el hemisferio y para las mejores soluciones que hay que tomar en la región.

Instituciones deben tener capacidades para el uso de la IA

El exsecretario de la OEA advierte que la región no se puede perder la revolución que conlleva la IA y para ello, sugiere, es fundamental que se encuentren capacidades institucionales para hacer funcionar la inteligencia artificial de una manera adecuada.

Para generar y proyectar mejor las inteligencias individuales de las personas dentro del sistema, pero también para generar mejores condiciones de inteligencia colectiva que a veces no pasa en el sistema político latinoamericano.

“Es obvio que hay cosas que ya no vuelven a ser como antes. Hoy verdaderamente todas nuestras condiciones de libertad están condicionadas por algoritmos y este a la trazabilidad que la tecnología hace sobre todo lo que hacemos, sobre nuestros gustos, sobre nuestra visión, sobre lo que escribimos, sobre cómo nos proyectamos en la política”, acota.

Sin embargo, advierte que el uso de la IA es inevitable, pero hay que preguntarse, desde el punto de vista institucional, ¿cómo fortalecer las instituciones? Si ya la están usando los enemigos de la institucionalidad y las libertades para conculcarlas.

“Por lo tanto, el mejor uso y la mejor utilización de la Inteligencia Artificial y la mejor utilización de la tecnología es esencial para fortalecer las libertades hacia el futuro”, destacó. “Por lo tanto, el mejor uso y la mejor utilización de la Inteligencia Artificial y la mejor utilización de la tecnología es esencial para fortalecer las libertades hacia el futuro”, destacó.

Y eso tiene que ver con también con las obligaciones que tienen los humanos y las personas dentro del sistema. Es esencial que funcione de la mejor de la mejor forma también. Y este así que verdaderamente para mí es un imperativo que no va a estar determinado por la responsabilidad.

Hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacerse responsable de aquellas cosas que todavía tienen una responsabilidad del punto de vista penal o criminal, por ejemplo, no puede dejarse en manos de la de la inteligencia artificial para que tome las decisiones, porque no vas a meter a un robot o a una o a una computadora en la cárcel.

Entonces, las responsabilidades van a seguir existiendo, las obligaciones van a seguir existiendo y, por lo tanto, los mejores usos de los derechos también van a seguir existiendo y van a ser potenciados como cualquier cosa que potencia el conocimiento, potencia las libertades.

Reconoce que el crimen organizado en la región es muy eficiente que compite en el ámbito mundial y con excelentes resultados desde el punto de vista de su criminalidad.

“Y por eso mismo, no puede dejarse solamente en esas manos. El Estado tiene que tener instituciones capaces de utilizar la Inteligencia Artificial y las tecnologías para proyectar mejor el propio sistema político, las libertades individuales y para construir un proceso de desarrollo que verdaderamente también nos ha sido esquivo en la región, pero al que no vamos a llegar escondiéndonos de la Inteligencia Artificial o escondiéndonos de las tecnologías”, apuntó.