Organizadores anuncian que primarias serán "autogestionadas"

El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal (C), acompañado por miembros de una comisión nacional para las próximas elecciones primarias de la oposición Roberto Abdul (L), Francisco Castro (atrás, L), Miguel Cañas (atrás, D) y Ismael Pérez, habla durante una conferencia de prensa para anunciar la instalación de dicha comisión, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

El presidente de la CNdP aseveró que "esto exige de nosotros todo nuestro tiempo y toda nuestra dedicación" ya que "esa es la única manera en la que pueda ser exitosa la primaria autogestionada".

Agregó que se realizarán actividades públicas para recolectar fondos, entre otros eventos. Dijo que estudiantes universitarios se sumarán a estos esfuerzos. Casal señaló que también han recibido contribuciones de muchos venezolanos que están en el extranjero.

El reto "más importante" será detectar la mayor cantidad de centros de votación posible.

La CNdP, comité encargado de hacer llegar con buen termino la consulta de la oposición, había adelantado gestiones con los directores principales del CNE para que este organismo prestara asistencia técnica al evento electoral, en especial, con temas referidos a las máquinas de votación para el voto automatizado y el uso de los colegios electorales.

El CNE, que se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país. es un organismo que ha recibido gran cantidad de cuestionamientos por parte de la oposición, que lo señala de no ser un árbitro neutral. Sin embargo, la directiva había sido designada en 2021, luego de la mediación de la Unión Europea (UE), y estaba integrada por tres cinco directores: tres de tendencia oficialista y dos, opositora.

Este miércoles se conoció que el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, presentó su renuncia al cargo, y anunció que también lo hacían los otros dos directivos que responden al oficialismo, Alexis Corredor y Tania D'Amelio, así como varios suplentes. No obstante, se conoció que los directores que responden a la oposición, Enrique Márquez y Roberto Picón, no estaban de acuerdo con la decisión y no habían renunciado.

"Hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional para que designen un CNE que represente el consenso de los sectores democráticos del pueblo venezolano", indicó Calzadilla en un comunicado leído desde la sede del Poder Electoral.

Previamente, la Asamblea Nacional chavista había anunciado el miércoles en el orden del día de la sesión ordinaria del jueves que debatiría sobre la renuncia de los rectores principales y suplentes del Poder Electoral.

El jueves, el Parlamento ilegítimo decidió aceptar la renuncia de la dirección del CNE y convocó a un comité para elegir a los próximos miembros.

"Es fundamental la designación de la nueva directiva del Consejo", dijo el presidente de la Asamblea chavista, Jorge Rodríguez, sin explicar la razón por la que se decidió incluir en el proceso de revisión a los rectores que no habían renunciado.

Tras aceptar las renuncias, Rodríguez anunció que serán elegidos la totalidad de los cinco rectores principales del Consejo y sus 10 suplentes, sin dar otros detalles.

El opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que este movimiento buscaba "sabotear" las primarias de la oposición. "La respuesta debe ser más unidad y lograr la primaria autogestionada", señaló en su perfil oficial de Twitter.

Las primarias opositoras están previstas para el 22 de octubre próximo.

Este jueves, Casal aseguró que "la primaria sigue adelante".

"Este barco sigue adelante en su travesía hacia el 22 de octubre", declaró a los medios tras conocerse la decisión de la Asamblea Nacional chavista de aceptar la renuncia del CNE y convocar el proceso de designación de nuevos rectores.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de agencias