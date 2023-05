Otro capítulo en el enfrentamiento entre López Obrador y Ron DeSantis

CIUDAD DE MÉXICO .- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , pidió este jueves a los hispanos residentes en Estados Unidos "no votar" por el gobernador de Florida, Ron DeSantis , quien busca la candidatura republicana para las elecciones presidenciales.

"Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, por los que no respetan a los migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto", dijo el mandatario oficialista en su habitual conferencia de prensa.

Días atrás DeSantis le respondió al presidente de México “López Obrador tiene un desastre en sus manos” luego de que este lo acusara a él y a su homologo de Texas por las leyes migratorias.

DeSantis, se perfila como el principal rival del expresidente Donald Trump para la investidura republicana.

Sin embargo, la última encuesta realizada por NBC News, realizada el mes pasado, muestra a Trump con una ventaja de 15 puntos sobre DeSantis para la nominación republicana de 2024.

En la presentación de su candidatura en Twitter, propuso "cerrar la frontera" con México, de casi 3.200 km.

El presidente demócrata Joe "Biden abrió la frontera sur y permitió que cantidades masivas de drogas ingresaran al país. Cerraremos la frontera, construiremos un muro fronterizo y responsabilizaremos a los cárteles de la droga", afirmó DeSantis.

López Obrador de tendencia oficialista, pide a los hispanos en Estados Unidos a no apoyar a republicanos o demócratas que aspiren al Congreso. Se estima que en Estados Unidos viven unos 35 millones de personas de origen mexicano.

Ron DeSantis, confirmó su muy esperada candidatura a la presidencia, luego de transcurrir cinco arduos años de ser un poco conocido congresista federal a gobernador por partida doble y uno de los principales contendientes por la nominación republicana por la Casa Blanca.

Hace un mes DeSantis arremetió contra AMLO "López Obrador tiene un desastre en sus manos" fue la respuesta del gobernador de Florida al presidente de México luego de que este lo acusara a él y a su homologo de Texas por las leyes migratorias.

López Obrador dijo entonces que “Florida llena de migrantes esta tomando medidas represalias contra los propios migrantes porque quiere ser candidato… Eso es inmoral”

“¿Qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Por qué tiene que valerse del dolor de la gente, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente, para sacar raja política?”, cuestionó López Obrador.

Sin embargo, (Haz lo que yo digo y no lo que yo hago) México ha tomado medidas duras para frenar el flujo por su territorio. El Instituto Nacional de migración ordenó este viernes a las oficinas de todo el país que no concedan permisos para el tránsito de migrantes por territorio mexicano

La disputa es a raíz de que El Congreso de Florida aprobó el proyecto de ley de inmigración anunciado en febrero por el gobernador Ron DeSantis, aunque finalmente fue adoptada con algunas modificaciones en comparación con la propuesta original.

La propuesta legislativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, que está controlada por el Partido Republicano, y recibió apoyo exclusivamente de los republicanos.

El gobernador DeSantis ha hecho de la inmigración una prioridad máxima y ha adoptado posiciones sobre la inmigración indocumentada que algunos analistas consideran orientadas a ganar el apoyo de los votantes republicanos en las primarias.

