lunes 18  de  agosto 2025
COLOMBIA

Petro intenta "minimizar" el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La oposición colombiana afirma que el senador fue blanco constante de ataques del Pacto Histórico antes del atentado

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.

Captura de pantalla / X / @PachoSantosC
María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El presidente de Colombia, Gustavo Petro afirma que el atentado que le costó la vida al senador Miguel Uribe Turbay “no tuvo motivaciones políticas”.

Las declaraciones del mandatario colombiano fueron publicadas en su cuenta de X, y las realizó después de que el expresidente Álvaro Uribe, advirtiera sobre la posible responsabilidad del Gobierno en los hechos.

Lee además
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
INFORME

El Cartel de los Soles, ELN y Hezbolá operan en la frontera entre Colombia y Venezuela
El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.
TENSIÓN

Régimen de Maduro detiene a firmantes de paz de las FARC en la frontera y Colombia exige su liberación

“Ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay le atentaron por razones políticas”, escribió Petro en un tono defensivo, al tiempo que acusó a Uribe Vélez de querer manipular los hechos con fines electorales.

Asimismo, arremetió contra Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, acusándolo de “querer apropiarse del legado” de su hijo con miras a la contienda presidencial de 2026.

"Desviar la atención"

Las declaraciones han sido interpretadas por activistas colombianos, como un intento de desviar la atención y restar gravedad a uno de los hechos más impactantes de la política colombiana reciente.

Sectores de la oposición señalaron que Petro pretende desligar al Gobierno de toda responsabilidad, pese a que el propio Miguel Uribe había denunciado previamente a su asesinato amenazas y ataques constantes por parte del oficialismo.

Observadores recordaron además que, pocas semanas antes del atentado, varias figuras del Pacto Histórico intensificaron los ataques verbales contra Uribe Turbay, quien era uno de los principales críticos del Ejecutivo.

El senador, gravemente herido en un acto público en Bogotá, falleció el pasado 11 de agosto, tras permanecer dos meses hospitalizado. Para muchos, su muerte marcó el retorno de la violencia política que Colombia intentaba dejar atrás.

FUENTE: Con información de Europa Press/DLA

Temas
Te puede interesar

Presidenta de Perú lanza advertencia a Colombia por zona fronteriza en disputa

Zona binacional, libre espacio para carteles y guerrillas 

Muerte de Uribe Turbay enciende alarmas sobre criminalidad política 

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral