Petro intenta "minimizar" el asesinato de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

BOGOTÁ - El presidente de Colombia , Gustavo Petro afirma que el atentado que le costó la vida al senador Miguel Uribe Turbay “no tuvo motivaciones políticas”.

Las declaraciones del mandatario colombiano fueron publicadas en su cuenta de X, y las realizó después de que el expresidente Álvaro Uribe, advirtiera sobre la posible responsabilidad del Gobierno en los hechos.

“Ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay le atentaron por razones políticas”, escribió Petro en un tono defensivo, al tiempo que acusó a Uribe Vélez de querer manipular los hechos con fines electorales.

Asimismo, arremetió contra Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, acusándolo de “querer apropiarse del legado” de su hijo con miras a la contienda presidencial de 2026.

"Desviar la atención"

Las declaraciones han sido interpretadas por activistas colombianos, como un intento de desviar la atención y restar gravedad a uno de los hechos más impactantes de la política colombiana reciente.

Sectores de la oposición señalaron que Petro pretende desligar al Gobierno de toda responsabilidad, pese a que el propio Miguel Uribe había denunciado previamente a su asesinato amenazas y ataques constantes por parte del oficialismo.

Observadores recordaron además que, pocas semanas antes del atentado, varias figuras del Pacto Histórico intensificaron los ataques verbales contra Uribe Turbay, quien era uno de los principales críticos del Ejecutivo.

El senador, gravemente herido en un acto público en Bogotá, falleció el pasado 11 de agosto, tras permanecer dos meses hospitalizado. Para muchos, su muerte marcó el retorno de la violencia política que Colombia intentaba dejar atrás.

FUENTE: Con información de Europa Press/DLA