Papa Francisco nombra al Arzobispo Christopher Coyne como nuevo líder de Hartford

El Arzobispo Coyne, quien hasta ahora se desempeñaba como Arzobispo Coadjutor de la misma diócesis, es conocido por su carisma y dedicación al ministerio pastoral. Asimismo, trae consigo una amplia experiencia en el servicio a la Iglesia, habiendo desempeñado roles clave en diversas diócesis y ocupando cargos de liderazgo a nivel nacional en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

Su trayectoria académica y ministerial lo posiciona como un líder capaz y visionario, comprometido con los valores del Evangelio y la promoción del bien común.

La Arquidiócesis de Hartford, que abarca una extensión de 2,288 millas cuadradas en Connecticut, se prepara para recibir al Arzobispo Coyne con los brazos abiertos. Con una población católica significativa de más de medio millón de personas, la arquidiócesis enfrenta desafíos y oportunidades que requieren un liderazgo sólido y orientado hacia el servicio.

El Arzobispo Coyne, además de su compromiso pastoral, es conocido por su cercanía con la comunidad y su pasión por el deporte y la naturaleza. Su capacidad para conectar con personas de diferentes ámbitos de la vida y su compromiso con la justicia social lo convierten en una figura relevante no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad en general.

Con la asunción del Arzobispo Coyne, la Arquidiócesis de Hartford se prepara para un nuevo capítulo en su historia, en el cual se espera que continúe siendo un faro de fe, esperanza y amor para todos los que la conforman.

Embed - U.S. Conf. of Catholic Bishops on Instagram: "Pope Francis Accepts Resignation of Archbishop Leonard Blair of Hartford; Succeeded by Coadjutor Archbishop Christopher Coyne | Read the full press release on our website (Link in bio Newsroom)"