"Parecemos zombis", cubanos padecen otro fin de semana a oscuras por eternos apagones

Para este domingo, la UNE prevé una situación similar, con una afectación de 1615 MW. La empresa reconoció la paralización de 79 centrales de generación distribuida por falta de combustible, además de averías en unidades de la central termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, y la Felton, en Holguín.

Otras cinco unidades en las termoeléctricas Santa Cruz del Norte, en Matanzas; Cienfuegos y la Renté, en Santiago de Cuba, se encontraban desconectadas por mantenimiento.

Mientras, el régimen celebró la apertura de otro parque fotovoltaico, de los 55 previstos este año, en la provincia de Ciego de Ávila, con una capacidad de generación de 21.8 MW.

Según el reporte de la UNE, la producción de energía de los 8 parques solares recién instalados fue de 999 MWh el sábado, La población se cuestiona estas cifras, en medio de las continuas afectaciones al servicio eléctrico, con apagones que pueden durar más de 20 horas diarias.

"Esto es lo mismo con lo mismo. Hasta cuándo van a seguir con el abuso este. Sólo hacen hablar y prometer mejorías, pero las acciones no coinciden. Sinceramente, no hay avance", comentó en el post de la UNE en Facebook, el tunero Yoe Licea.

Ana Olivera, desde la provincia de Cienfuegos, también expresó su decepción: "Nos tienen engañados que con los paneles solares, debíamos mejorar, pero es al contrario, cada día más días apagados".

"Una semana pésima y un fin de semana horrible. Se a vuelto normal que la vida de la familia cubana sea así. Qué podemos esperar de las personas mañana, cuando vayan para los trabajos y las escuelas, después de tener un fin de semana de doce y trece horas de apagón, y una o dos con corriente. ¿Habrá algún rendimiento?, lo dudo. El pueblo de Cuba, parecemos zombis, no estamos viviendo, estamos malviviendo", manifestó la residente en Matanzas Idania Ramírez Rodriguez.

A finales de marzo, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la crisis energética que impacta la vida diaria de la población no es responsabilidad de su régimen. "Simplemente, no hemos tenido el dinero durante años para mantener las termoeléctricas para hacer las reparaciones", declaró en la televisión estatal.

El Servicio Eléctrico Nacional ha sufrido tres colapsos en menos de dos meses. En octubre de 2024, un apagón general duró más de 96 horas, y un mes después, el SEN volvió a desconectarse con afectaciones aún mayores, tras el impacto del huracán Rafael por el occidente del país.

Expertos advierten que la situación electro energética de Cuba no se soluciona con programas de alivio parcial, como los parques fotovoltaicos a los que ha apostado el gobierno, o los mantenimientos programados de las desvencijadas centrales termoeléctricas.

"Ellos elevan las expectativas del pueblo y no reconocen lo que todos sabemos, que el sector termoeléctrico está totalmente colapsado (...). No hablen más de energías renovables porque no existe potencial para ello. Cuba tiene un problema de transparencia y de gestión. Un modelo económico centralizado nunca va a dar resultado y esto lo demuestra", señaló en diciembre pasado el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.

FUENTE: Con información de Martí Noticias