EEUU anuncia nuevas sanciones para el conglomerado militar Gaesa y a minera de níquel en Cuba

El edificio de 'Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), en La Habana, el 7 de mayo de 2026.

WASHINGTON — Estados Unidos sancionó este jueves al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de hacerse con el control del país caribeño.

Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

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Las sanciones anunciadas por Rubio incluyeron medidas contra una empresa mixta en la que participa la minera canadiense Sherritt, que, en un anuncio casi simultáneo, informó que abandonaba Cuba.

Rubio también anunció nuevas sanciones contra Gaesa, el conglomerado empresarial dirigido por las fuerzas armadas que se estima que controla alrededor del 40% de la economía cubana.

Las nuevas sanciones

Gaesa ya estaba sometida a sanciones de Estados Unidos. Pero las nuevas medidas se aplicaron en virtud de un decreto firmado la semana pasada por el presidente Donald Trump, que define partes de la economía cubana por las que los bancos extranjeros incurrirían en sanciones si realizan transacciones.

"A solo 90 millas (unos 145 kilómetros) del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha ofrecido al mejor postor como plataforma para operaciones de inteligencia, militares y terroristas extranjeras", declaró Rubio, un cubanoestadounidense y feroz crítico de La Habana.

"Pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas", advirtió.

"Elite corrupto"

Rubio afirmó que Gaesa "está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta".

Trump ha hablado públicamente sobre la posibilidad de tomar el control de Cuba, que ha estado sometida a un embargo estadounidense casi de forma ininterrumpida desde la revolución comunista de Fidel Castro en 1959.

FUENTE: Con información de AFP