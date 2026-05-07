jueves 7  de  mayo 2026
Visita oficial

Marco Rubio en el Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV

Rubio, que es católico, intentó aplacar la disputa antes de la audiencia privada, que será seguida por una reunión con el secretario de Estado del Vaticano y número dos de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2026 por los Medios Vaticanos, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano.

Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2026 por los Medios Vaticanos, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano.

VATICANO

SANTA SEDE.- El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se encuentra este jueves en el Vaticano para hablar con el papa León XIV, e intentar aliviar las tensiones entre Washington y el Vaticano, al tiempo que promueve los intereses del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado llegó al palacio apostólico, en la Santa Sede, semanas después de las duras críticas de Trump al jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura antiguerra.

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Rubio, que es católico, intentó aplacar la disputa antes de la audiencia privada, que será seguida por una reunión con el secretario de Estado del Vaticano y número dos de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

"Vamos a escucharlo", dijo Parolin el miércoles a periodistas, tras aclarar que la cita se realiza por iniciativa de Washington.

Será "una conversación sincera", apuntó por su lado esta semana el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch.

- Mucho de qué hablar -

El gobierno de Trump celebró la elección de León, el 8 de mayo de 2025, como el primer pontífice estadounidense de la historia.

Pero sus relaciones con la Santa Sede se deterioraron marcadamente.

En un ataque sin precedentes, Trump calificó en abril al papa como "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior".

Su declaración se produjo luego de que León XIV pidiera paz en Oriente Medio tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, y de que condenara como algo "realmente inaceptable" la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní.

Rubio aseguró que la visita estaba planeada antes de las declaraciones de Trump.

"Hay mucho de qué hablar con el Vaticano", dijo a periodistas en la Casa Blanca, y citó en especial el tema de la libertad religiosa, en el cual coinciden el Vaticano y Washington.

Parolin declaró el miércoles en el Vaticano: "Imagino que hablaremos de todo lo que ha ocurrido en días recientes, no podemos evitar tocar estos asuntos".

Afirmó que también abordarían temas internacionales, como América Latina, Cuba y Líbano.

La Santa Sede ha tenido un papel activo en la diplomacia en torno a Cuba. Rubio, de origen cubano, ha encabezado a su vez los esfuerzos de Washington por presionar al gobierno comunista de la isla.

León XIV también es un conocedor de América Latina después de pasar dos décadas como misionero en Perú, donde obtuvo la nacionalidad.

- Contra las armas nucleares -

Trump volvió a criticar al papa en una entrevista la noche del lunes, al afirmar que León considera que "está bien que Irán tenga una arma nuclear". "Creo que pone en peligro a muchos católicos y mucha gente", sostuvo el republicano.

Consultado al respecto, el obispo de Roma afirmó que la misión de la Iglesia católica es "predicar la paz" y el Evangelio.

"Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad", declaró a periodistas.

"La Iglesia ha hablado durante años contra todas las armas nucleares, así que no hay duda de eso", sostuvo el sumo pontífice.

Parolin dijo el miércoles que atacar al papa "[le] parece un poco extraño" porque "el papa está siendo el papa".

Siendo estadounidense, las palabras de León tienen más peso en Washington que las de sus antecesores, y las utilizó para criticar la arremetida del gobierno de Trump contra la inmigración.

Pero lo que desató la ira de Trump fue la retórica del papa contra la guerra de Irán.

El santo padre se reunió con Rubio por primera vez el año pasado en el Vaticano, junto al vicepresidente estadounidense JD Vance, convertido al catolicismo.

FUENTE: Con información de AFP

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