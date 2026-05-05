martes 5  de  mayo 2026
CRISIS ALIMENTARIA

El hambre crece en Cuba y se instala en 33.9% de los hogares, según informe

El análisis de la organización Food Monitor Programs subraya que casi el 95% de los cubanos consultados perdió la capacidad económica

La pobreza y miseria reinan en Cuba.&nbsp;

La pobreza y miseria reinan en Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La realidad en las mesas de las familias en Cuba alcanza niveles de desesperación alarmantes. Un reciente estudio revela que uno de cada tres hogares en la isla padeció hambre durante el último mes, una cifra que evidencia el colapso total de la capacidad de subsistencia bajo el sistema actual.

Este desolador panorama aparece detallado en el informe de la organización Food Monitor Program, que advierte sobre un deterioro crítico en la seguridad alimentaria de la nación. De acuerdo con el documento, la proporción de familias que reportan haber pasado hambre recientemente escaló del 24.6% registrado en 2024 a un preocupante 33.9% en el presente ciclo.

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Estas estadísticas reflejan que las políticas implementadas por el régimen cubano fallan sistemáticamente en su obligación de garantizar el acceso básico a la comida.

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Mendigo en Cuba.

Mendigo en Cuba.

En Cuba no hay capacidad económica

El análisis subraya que casi el 95% de los consultados perdió la capacidad económica para adquirir los productos más elementales. Ante la escasez en las redes oficiales y la inflación galopante, ocho de cada diez hogares destinan la mayor parte de sus escasos ingresos exclusivamente a intentar alimentarse. Muchos dependen de redes informales o del mercado negro para conseguir lo que el Estado no provee, enfrentándose a precios que resultan inalcanzables para el trabajador promedio o el pensionado, reseña el portal web Martí Noticias

A las dificultades económicas se suma el impacto de la crisis energética. El informe señala que el 80.4% de las familias ve afectada su capacidad de cocinar debido a los constantes y prolongados apagones que paralizan el país. Además, el acceso al agua potable cayó drásticamente, lo que complica todavía más la higiene y la elaboración de los pocos alimentos disponibles.

La combinación de desabastecimiento, falta de medicamentos y servicios básicos deficientes permite concluir que la isla atraviesa una crisis estructural sin precedentes. Para los expertos, no se trata de un episodio temporal, sino de un estado de carencia permanente donde el régimen cubano prioriza su control político sobre el bienestar y la vida cotidiana de millones de ciudadanos que hoy, literalmente, no tienen qué comer

FUENTE: Con información de Martí Noticias

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