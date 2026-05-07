Miami-Dade evalúa cierre y reconversión de escuelas ante caída sostenida de matrícula

Se contempla el cierre o la reconversión de nueve escuelas del condado.

Una maestra en el salón de clases con sus alumnos tras regreso de vacaciones.

MIAMI. - Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (MDCPS) avanzan en un proceso de reorganización que podría transformar el futuro de varios centros educativos del distrito, en medio de una reducción sostenida en la matrícula estudiantil.

La Junta Escolar de Miami-Dade tiene previsto votar el próximo mes una propuesta presentada por el distrito que contempla el cierre o la reconversión de nueve escuelas del condado.

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Los planteles incluidos en la iniciativa son:

• Parkway Elementary

• Rainbow Park Elementary

• Lenora B. Smith Elementary

• Miami Springs Middle

• Phillis Wheatley Elementary

• Pine Villa Elementary

• Richmond Heights Middle

• Mandarin Lakes K-8

• Robert Moton Elementary

De acuerdo con funcionarios escolares, la disminución de estudiantes ha provocado un impacto directo en el financiamiento estatal que reciben las escuelas, situación que ha obligado al distrito a evaluar medidas de consolidación y reorganización académica.

Giselle_2864 Zelda Glazer Middle School.jpg Alumnos entrando a una escuela de Miami-Dade.

El miembro de la Junta Escolar, Steve Gallon, afirmó que algunas escuelas han perdido más de un centenar de estudiantes en los últimos cinco años, una realidad que, según explicó, afecta la capacidad de ofrecer programas académicos completos y determinadas asignaturas.

Autoridades de la entidad sostienen además que múltiples factores han acelerado la caída de matrícula en el sur de Florida, entre ellos el alto costo de vida, el traslado de familias hacia otros estados, el crecimiento de escuelas chárter y otras alternativas educativas, así como una reducción en los nacimientos.

El distrito también señaló que la política migratoria federal ha tenido un efecto importante en la inscripción estudiantil durante el último año escolar.

Según Gallon, Miami-Dade había incorporado entre 10,000 y 15,000 estudiantes inmigrantes anualmente durante los últimos años, pero esa cifra cayó este año a aproximadamente 3,000 alumnos, una reducción que el funcionario calificó como significativa dentro del descenso general de matrícula.

Otro de los cambios contemplados en la propuesta incluye la posible integración de Miami Springs Middle con Miami Springs Senior High School para crear una academia que abarcaría desde sexto hasta duodécimo grado.

El miembro de la Junta Escolar Danny Espino aseguró que el modelo permitiría a estudiantes adelantados obtener créditos de secundaria antes de ingresar formalmente a noveno grado, ampliando oportunidades académicas dentro del mismo plantel.

La discusión sobre cierres y reconversiones ha generado preocupación entre padres y miembros de comunidades escolares que durante décadas han visto estos centros como pilares educativos y sociales de sus vecindarios.

La decisión final quedará ahora en manos de la Junta Escolar de Miami-Dade durante la votación prevista para el próximo mes.