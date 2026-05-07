jueves 7  de  mayo 2026
MERCADOS

Caen los precios del petróleo ante posible acuerdo EEUU-Irán

El barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en junio, cayó 3,90%, a 91,37 dólares, después de que se replegara más de 5%.

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.

TIMOTHY A. CLARY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo retrocedieron este jueves por el optimismo del mercado ante un posible acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que Washington señalara avances diplomáticos.

El petróleo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, cayó 3,90%, a 91,37 dólares, después de que se replegara más de 5%.

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El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 3,64% y cerró en 97,58 dólares, tras haber cedido más de 5%.

El mercado petrolero empieza "a pasar progresivamente de un escenario de ruptura mayor de la oferta mundial a un escenario de normalización parcial de los flujos energéticos", estimó John Plassard, analista de Cité Gestion.

¿Regreso parcial al flujo de petróleo?

El miércoles, el presidente Donald J. Trump consideró "muy posible" alcanzar un acuerdo con Irán tras haber mantenido, según él, "muy buenas conversaciones" en las últimas 24 horas.

"Si Irán acepta lo que se acordó, lo que quizá sea una suposición importante, la ya legendaria operación 'Furia Épica' habrá terminado", escribió en su red Truth Social.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, respondió que la propuesta estadounidense está "en estudio" y que Teherán comunicará "sus puntos de vista" a Pakistán, país que actúa como mediador.

La ofensiva conjunta de EEUU e Israel el 28 de febrero contra el régimen terrorista de Irán que se preparaba para fabricar bombas nucleares provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz y el cobro ilegal de peaje por parte de los iraníes en una ruta comercial internacional de vía libre por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos en Europa y Asia.

FUENTE: Con información de AFP.

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