Participación de Cuba, clave para la existencia del régimen de Maduro y su Cartel de los Soles

MIAMI. - El régimen de Cuba ha sido no solo garante político, militar y de inteligencia del de Venezuela y su Cartel de los Soles , sino que también ha facilitado, desde los inicios, la alianza de Nicolás Maduro con actores internacionales como Rusia, Irán, China y diversas organizaciones narcoterroristas, según un nuevo Dossier de Cuba Siglo 21.

El informe “El Estado Mafioso Cubano y el Cartel de los Soles”, que fue dado a conocer este lunes, revela con datos documentados la estrecha relación de Cuba y Venezuela como socios en el crimen organizado, y el papel central de La Habana “como arquitecto y garante del narcoestado venezolano” y el surgimiento de cartel del narcotráfico.

El Cartel de los Soles fue designado por EEUU organización terrorista global en julio pasado y que está bajo el control de Maduro y Diosdado Cabello.

“Estamos ante un fenómeno inédito en el hemisferio: Estados que operan como carteles criminales y utilizan la soberanía como escudo para delinquir. Reconocer esta realidad es un paso imprescindible para enfrentar la amenaza que representan para la democracia y la seguridad regional”, señalan los analistas Juan Antonio Blanco y Emilio Morales, autores del Dossier, en una nota de prensa.

Cuba y Venezuela, socios del crimen

Los expertos sostienen en el dossier que Cuba no es una dictadura tradicional, sino un estado totalitario y mafioso.

“A través de GAESA, conglomerado controlado por la cúpula militar y la familia Castro, el poder político, económico y militar se funde en una estructura diseñada para enriquecer a una élite y protegerla de cualquier auditoría. GAESA mezcla operaciones lícitas con las ilícitas y está fuera del alcance de toda auditoría nacional en Cuba”, afirma el informe.

Precisa además que el aporte estratégico de Cuba al crimen organizado regional ha sido decisivo.

“La Habana lleva más de dos décadas aportando la asesoría en inteligencia, metodologías de control social y técnicas de represión que permitieron primero el nacimiento y consolidación del estado mafioso venezolano y luego, a través de él, del Cartel de los Soles”, apunta.

Aspectos claves

El enjundioso estudio menciona y detalla tres áreas claves que aporta Cuba al ecosistema criminal que mantiene con el régimen venezolano. Estas son:

Santuario y asesoría: referido al entrenamiento en inteligencia y contrainteligencia, refugio para narcoterroristas y estrategias para sofocar protestas.

El tráfico humano y trabajo esclavo que se evidencia con la exportación y explotación de médicos como forma de trata moderna, con beneficios multimillonarios.

El lavado de dinero que se realiza mediante la red de GAESA/ CIMEX-Panamá, la industria hotelera y triangulaciones financieras internacionales.

Estados mafiosos criminales

Blanco y Morales advierten que el régimen de Venezuela y su Cartel de los Soles, sin la participación de Cuba, “no habría alcanzado la capacidad de sobrevivir a sanciones internacionales, superar crisis políticas internas y expandir sus vínculos con actores como Rusia, Irán, China, así como con las FARC, el ELN y carteles mexicanos de la droga”.

Los expertos sostienen que Cuba, Venezuela y Nicaragua, régimen de Daniel Ortega, “deben ser reconocidos como estados mafiosos criminales”, los cuales carecen de legitimidad y derechos que caracterizan a los estados soberanos en los cuales se celebran elecciones transparentes y democráticas.

El dossier sugiere a la comunidad internacional que enfrente a estos regímenes como “estructuras de crimen organizado transnacional”, y al mismo tiempo que se investiguen los activos de GAESA bajo la Ley RICO en EEUU.

Solicita también que se considere a sus actividades criminales como “agresiones que legitiman respuestas inmediatas de autodefensa”, como lo establece el artículo 51 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, según la nota de prensa.

El Dossier El Estado Mafioso Cubano y el Cartel de los Soles está disponible en www.cubasiglo21.com.

FUENTE: Con información cubasiglo21.com, nota de prensa