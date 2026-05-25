Partido político de Claudia Sheinbaum cierra filas a favor de la cúpula castrista en Cuba

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, saluda durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México el 10 de junio de 2024.

CIUDAD DE MÉXICO — Un pronunciamiento de respaldo a Raúl Castro, tras su imputación en Estados Unidos por ordenar el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, difundido por un denominado Grupo de Hermandad México-Cuba, integrado por diputados del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al que pertenece la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha generado tensión entre el Gobierno de ese país y Washington.

El comunicado de apoyo al nonagenario exdictador, en el que no aparece ninguna firma y que fue compartido por la Embajada de Cuba en México en su cuenta de X , sostiene que la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra Raúl Castro y otros cinco militares cubanos constituye "el reforzamiento de actos de coacción política en contra de la soberanía de una nación", reseña el portal web Diario de Cuba

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Según el texto, con la acusación "se retoma una historia de agresión en donde se condena a un gobierno por defender su soberanía".

El documento reproduce la narrativa del régimen cubano sobre la organización del exilio, señalando su supuesta "violencia confesa", pese a que Hermanos al Rescate se dedicaba a buscar y auxiliar a balseros que arriesgaban sus vidas en el mar para escapar de la miseria que sufre la población de la Isla. También lanzaban octavillas contra el castrismo sobre el territorio nacional.

Los autores del texto anónimo afirman que no aceptarán lo que a su juico es la "criminalización" ni las supuestas amenazas de muerte contra "íconos revolucionarios" que consideran "han consagrado su vida por defender la autodeterminación de los pueblos y la dignidad de su nación", a pesar de que, tras tomar el poder, el difunto dictador Fidel Castro y su hermano Raúl despojaron a los cubanos del derecho a elegir libremente a sus gobernantes y eliminaron el pluripartidismo, que existe en México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbaCuMex/status/2057555310349361651?s=20&partner=&hide_thread=false Rechazan imputación contra General de Ejército Raúl Castro, las diputadas y diputados de Morena que integran el Grupo de Hermandad México Cuba.#CubaNoEstáSola pic.twitter.com/VGS5WpRkFa — Embajada de Cuba en México (@EmbaCuMex) May 21, 2026

El subsecretario de Estado de EEUU y exembajador en México, Christopher Landau, criticó en su cuenta de X tanto el contenido del documento como su anonimato.

"Lo que me llama mucho la atención es que ahí no aparece el nombre de una sola persona que se responsabiliza de manera personal por esta declaración y el apoyo a un régimen abiertamente dictatorial que no ha permitido una libre elección en ¡67 años!", subrayó el funcionario estadounidense.

Landau señaló que el régimen cubano "ha destruido la economía nacional a tal punto que se importa hasta el azúcar y la gente come de los basureros", y cuestionó que la dictadura cubana pueda representar "la 'autodeterminación' y la 'dignidad'".

"Cada cual obviamente tiene el derecho a su opinión, pero me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato en difundir comunicados como este", añadió.

Petro ordena comprar arroz excedente para alimentar a 'un pueblo entero' en Cuba

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el domingo en su cuenta de X la compra de excedentes de la producción de arroz en el país para enviarlo con "urgencia" a Cuba, donde la población enfrenta una aguda escasez de comida, de la que el régimen culpa al embargo de EEUU, mientras lleva años relegando al sector agrícola en su esquema de inversiones y destina los fondos a la industria hotelera propiedad de la cúpula militar cubana.

"Si hay excedentes de arroz en Colombia, deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero", recalcó el mandatario colombiano, sin mencionar que la compra es con los fondos de los contribuyentes colombianos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2058673919247200525?s=20&partner=&hide_thread=false Si hay excedentes de arroz en Colombia deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero https://t.co/9tm5KGjsDS — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

FUENTE: Diario de Cuba