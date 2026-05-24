domingo 24  de  mayo 2026
¿GOLPE DE ESTADO?

Evo Morales, prófugo de la justicia, atiza revueltas y exige a Rodrigo Paz elecciones en 90 días

El presidente de Bolivia afirma que detrás de las protestas está Evo Morales, y así lo ha denunciado ante la OEA.

Evo Morales está profúgo de la justicia (AFP)

Evo Morales está profúgo de la justicia (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - Las carreteras de Bolivia amanecieron este domingo con 59 bloqueos instalados en seis de las nueve regiones del país, principalmente en la zona andina, tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia, atiza el fuego llamando a elecciones en 90 días, en un intento de derrocar al gobierno de Paz, electo democráticamente y que lleva solo seis meses en el poder.

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(Rodrigo) Paz “tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, dijo Morales este domingo durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca.

Morales se mantiene escondido en la región cocalera del país y no se presentó al juicio que se le sigue por el delito de trata de personas. Se le acusa de haber embarazado a una menor de edad cuando ejercía aún la presidencia del país del altiplano. Se mantiene prófugo de la justicia.

La propuesta de Morales consiste en adelantar las elecciones, alegando que es “para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” su renuncia y que un ‘presidente de transición’ convoque a comicios en ese plazo, precisó.

Morales detrás de las protestas

El presidente boliviano, con apenas seis meses en el poder, enfrenta la peor crisis económica en 40 años derivada de una escasez de dólares y heredada por el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), fundado por Morales, que gobernó durante dos décadas.

Paz ha denunciado que detrás de las protestas está Morales, y así lo ha denunciado ante la OEA.

Desde hace tres semanas, decenas de carreteras de acceso a La Paz, sede de gobierno, son bloqueadas por manifestantes, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustibles en la ciudad y agudizado los efectos de la inflación, que en abril fue del 14% interanual.

El operativo denominado “Corredor humanitario con banderas blancas” intentó el sábado abrir el paso en la carretera de 227 kilómetros entre las ciudades de La Paz y Oruro, pero fue rechazado por los manifestantes que se enfrentaron a los agentes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas.

Tras el paso de la caravana que despejó varios tramos de la ruta con ayuda de tractores, los campesinos volvieron a llenar la vía de piedras, tierras y troncos, según mostraron los medios.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el operativo se detuvo a mitad de camino cuando los manifestantes emboscaron la caravana tirando dinamita y piedras a la ruta.

La propia comitiva del ministro tuvo que usar caminos alternos para volver a La Paz, donde llegó en la madrugada de este domingo tras sufrir tres "emboscadas", en una de las cuales su vehículo fue atacado por piedras que destrozaron el vidrio trasero, según un comunicado de su despacho.

FUENTE: Con información de EFE

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