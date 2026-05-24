Última encuesta revela "disputa cerrada" en Colombia entre los canditados de la izquierda y la derecha

El electorado colombiano se divide entre Iván Cepeda de izquierda y Aberlardo De La Esprilla, de derecha (AFP)

BOGOTÁ. La carrera por la Presidencia colombiana está en empate técnico entre el continuismo de la izquierda, con Iván Cepeda, y el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, tanto para la primera como para la segunda vuelta, según la última encuesta divulgada este domingo, a una semana de las elecciones. La disputa está sumamente cerrada.

El sondeo, hecho por el Centro Nacional de Consultoría entre los días 16 y 22 de mayo y publicado por la revista Cambio, muestra a Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, con 33,4 % de la intención de voto para las elecciones del 31 de mayo, y a De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con 30,9 %.

COMICIOS El ELN anuncia alto el fuego unilateral durante el día de las elecciones en Colombia

La diferencia, de 2,5 puntos porcentuales, está dentro del margen de error de 3 % del sondeo y configura un empate técnico, señala Cambio.

La candidata Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, aparece distanciada, con 12,6 %, seguida de Claudia López y Sergio Fajardo, ambos de centro, con 2,1 % y 2,1 % de las intenciones de voto.

La encuesta muestra un crecimiento sostenido en la recta final de De la Espriella, que en otra encuesta de la misma firma, publicada el 3 de mayo, tenía 20,4 %, es decir, que subió 10,5 puntos.

En cambio, Cepeda, que tenía el 37,2 %, cedió 3,8 puntos porcentuales y Valencia perdió tres, desde el 15,6 % que tenía hace veinte días.

Segunda vuelta segura

Todos los sondeos indican que ningún candidato alcanzará el próximo domingo la mitad más uno de los votos, lo que obligará a una segunda vuelta entre los dos primeros, prevista para el 21 de junio.

En ese escenario hay también una disputa cerrada con empate técnico entre De la Espriella, ultraderecha (43,6 %) y Cepeda, izquierda (40,9 %), y una distancia de 2,7 puntos, pero a diferencia de encuestas anteriores, el ultraderechista aparece ahora con más opciones para el triunfo final.

Si la segunda vuelta se da entre Cepeda y Valencia, el margen es todavía más estrecho, de 1,7 puntos a favor del izquierdista, que obtendría el 40,8 % contra 39,1 % de la candidata uribista.

Los candidatos cierran este domingo sus campañas en lugares públicos, a una semana de la cita en las urnas.

Las elecciones en Colombia no han estado exentas de violencia, sin embargo, para el 31 de mayo se espera que todo transcurra en paza, dado que tanto las disidencias de las FARC como el ELN declararon que ese día habrá un alto al fuego.

FUENTE: Con información de EFE