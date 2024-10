Pensionados en Cuba reciben menos de $5 al mes

No obstante, García Reyes no detalló cuántas personas se encuentran en esta situación en la Isla, reseña el portal web CubaNet.

La funcionaria del régimen defendió la reciente eliminación del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) y aseguró que la medida no dejará a ningún ciudadano desprotegido. “Se elimina una estructura centralizada, pero sus funciones pasan a la nueva Dirección General de Seguridad Social”, afirmó. La nueva entidad gestionará el sistema de seguridad social en todo el país, con presencia en los niveles municipales, provinciales y una dirección nacional que continuará atendiendo a más de 1.700.000 beneficiarios.

García Reyes explicó que el presupuesto para el pago de pensiones supera los 40 millones de pesos. Sin embargo, reconoció que “más del 39% de los beneficiarios reciben pensiones mínimas de 1.528 pesos”, una cifra que, según ella, se calcula en función del tiempo de servicio y los salarios devengados.

Cuba en crisis

En el mismo artículo de Cubadebate numerosos internautas cubanos criticaron con dureza el panorama que se vive en el país y particularmente la situación de jubilados y pensionados. “Salarios insuficientes para la inflación que han generado por medidas incapaces, escasez monetaria, insuficiencia de medicamentos… Es muy duro lo que se afronta hoy y así piden confianza”, lamentó Jorge.

Por su parte, Staly, que se presentó como jubilado, cuestionó la injusticia del sistema de pensiones: “Mi madre, que trabajó toda su vida y participó en la Revolución, hoy solo recibe 1.528 pesos. ¿No da pena?”.

Otro internauta, Roberto, destacó que “el 95% de las pensiones de entre 1.528 y 1.733 pesos resultan de una fórmula errónea inventada en la Tarea Ordenamiento“.

No obstante, la crítica más contundente provino del usuario Mahidevran, quien expresó que en Cuba “la protección social es inexistente porque las pensiones y ayudas son totalmente inefectivas”. Asimismo, enfatizó que con una pensión de 1.500 pesos no es posible adquirir siquiera una docena de huevos en la actualidad y comentó que las remesas de emigrados cubanos, que muchas veces son la única ayuda para las familias, no son suficientes para cubrir las necesidades básicas.

FUENTE: REDACCIÓN