Personal de salud denuncia acoso del régimen venezolano

La Alianza Intergremial para la Salud y la Vida, conformada por el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Sindicato de Empleados Públicos del estado Lara, informó que no tuvo acceso no tuvo acceso a las bases de datos del personal activo en los principales hospitales de Barquisimeto y los municipios foráneos para evitar fuesen añadidos al programa de apoyo.

frontera AFP Venezuela colombia.jpg El personal de la Secretaría de Salud de Colombia revisa a los venezolanos mientras regresan a su país por la frontera. SCHNEYDER MENDOZA / AFP

Por su parte, la Presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, denunció el viernes en la noche en conversación con Guaidó, que al menos 300 enfermeras han sido destituidas de sus cargos por hacerle frente al régimen.

Contreras explicó que el régimen ataca constantemente la página, donde los profesionales de la salud se deben inscribir para solicitar el apoyo económico, además advirtió que el personal es coaccionado para evitar que se inscriba en el programa.

“Hoy entramos en la pandemia, tenemos una doble afección, no tenemos como alimentar a nuestros hijos, nos vamos caminando a nuestros hospitales y cuando llegamos no tenemos ni los medios de protección para hacerle frente a la pandemia. No tenemos nada que perder”, reiteró.