Perú enfrenta rebrote de coronavirus, alerta el gobierno

Cateriano exhortó a los 33 millones de peruanos a respetar las medidas básicas de bioseguridad, en momentos que Perú bordea 430.000 contagios y se acerca a los 20.000 fallecidos por la pandemia.

Desde que el gobierno habilitó el desconfinamiento el 1° de julio en 17 de las 25 regiones y luego autorizó el transporte nacional aéreo y terrestre, los contagios casi se duplicaron, pasando de 3.300 diarios a 6.300, según cifras oficiales.

Los decesos también registraron un alza, subiendo en promedio de 182 por día a comienzos de julio a 198 en la última semana, según cifras oficiales.

La pandemia ha saturado los hospitales peruanos y mató a 105 médicos.

peru-coronavirus.jpg Un paciente es sacado de la unidad de cuidados intensivos para los casos de COVID-19 en el hospital Alberto Sabogal en Lima, Perú. AP/MARTÍN MEJÍA

"Tenemos que evitar un rebrote (mayor) para no afectar (la reactivación del) el turismo (...). No podemos pretender actuar como si no hubiera epidemia", dijo Cateriano en su exposición.

El plan para el último año de gobierno del presidente Martín Vizcarra prevé una inyección de recursos por unos 2.300 millones de dólares para mitigar los impactos negativos de la covid-19.

“Esta inyección de recursos equivalente a más de un punto del PIB permitirá sostener el consumo de las familias mientras se recupere el empleo y moderar el impacto de la crisis sobre la pobreza”, aseguró Cateriano.

La pandemia podría provocar un alza de 10 puntos porcentuales en la pobreza, agregó, lo que elevaría la tasa a un tercio de la población, retrocediendo una década.

No todos los parlamentarios estaban presentes en la audiencia de Cateriano, sino que algunos participaron de forma virtual debido a la pandemia.

El Congreso debe resolver si da un voto de confianza tres días después de que el gobierno extendiera, hasta el 31 de agosto, el estado de emergencia sanitaria y pusiera de nuevo en cuarentena a algunas de las provincias más afectadas por la pandemia, que habían sido desconfinadas hace un mes.

Perú contratará médicos y enfermeros extranjeros por COVID

Perú anunció el lunes que contratará médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud extranjeros para incorporarlos a su servicio público sanitario, que ha sido duramente golpeado por la pandemia.

La decisión del gobierno del presidente Martín Vizcarra se produce luego que casi 200 trabajadores de la salud murieron y más de 7.000 quedaron infectados desde marzo. Aceptarán incluso a los profesionales que no tengan homologado sus títulos de estudios en el sistema académico local.

“Ahora todos los médicos podrán sumarse a la lucha contra la pandemia”, comentó el primer ministro, Pedro Cateriano, en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

La norma abre una oportunidad para incorporar al servicio público a médicos, enfermeros, obstetras y laboratoristas que no pueden ejercer su profesión por no haber homologado su título.

Muchos hospitales privados, incluso los más exclusivos, han contratado enfermeros venezolanos que poblaron sus unidades de cuidados intensivos para atender infectados con el virus.

Carlos Scull, embajador nombrado por la oposición venezolana en Lima, dijo en abril que en Perú hay unos 1.000 médicos y 4.000 enfermeros que pueden ser contactados de inmediato.

Muchos médicos venezolanos sufren dificultades burocráticas en Perú para tener la licencia que les permita ejercer su profesión en este país aquejado de forma histórica por la falta de doctores.