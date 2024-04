Perú evalúa relación diplomática con México tras decisión sobre visados

González-Olaechea expresó a la emisora RPP que aunque no puede confirmarlo de manera definitiva, no descarta esta hipótesis. Asimismo, señaló que la decisión unilateral de las autoridades mexicanas no tomó por sorpresa a Lima, y que se han estado evaluando las implicaciones internas, especialmente en el marco de la Alianza del Pacífico, de la cual Perú es miembro junto con México, Colombia y Chile, y que promueve la libre circulación de personas y bienes.