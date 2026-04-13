Perú reanuda comicios tras incidentes; Keiko Fujimori a la cabeza en conteo preliminar

Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú inspeccionan el material electoral para su registro y almacenamiento durante el segundo día de las elecciones presidenciales en Pucallpa, Perú, el 13 de abril de 2026.

LIMA. - La candidata de derecha Keiko Fujimori (Fuerza Popular) favorita para pasar a un balotaje en Perú se reanudaron este lunes las elecciones para más de 50.000 votantes que no pudieron sufragar el día anterior, mientras que denuncias penales alcanzaron a autoridades organizadoras.

Estos electores se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros.

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La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 17% de los votos en un conteo preliminar de la autoridad electoral, con 57% de las actas contabilizadas. Con millones de votos por contabilizar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.

El conteo parcial, en el que los votos de Lima son los primeros en ser computados, favorece por ahora con el segundo puesto al conservador Rafael López Aliaga, seguido del socialdemócrata Jorge Nieto.

Sin embargo, proyecciones de Ipsos colocan en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral denunció al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE) Piero Corvetto y a otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.

"No informó oportunamente (...) sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día", señala la denuncia a la que tuvo acceso la AFP.

Retraso en votaciones

Los comicios se vieron empañados el domingo por el atraso en el reparto de urnas y cédulas de votación, que dejaron sin funcionar a 13 locales de Lima. Allí, los electores esperaron en vano varias horas bajo un intenso sol.

"Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades", dijo Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras votar este lunes.

Agentes de la policía y fiscales intervinieron el domingo la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de Lima, donde recabaron documentos sobre la contratación de la empresa que debía entregar los materiales.

Este lunes, además de las denuncias contra el jefe de ONPE, fue detenido un funcionario de la institución, responsable de la organización del proceso electoral.

El más crítico de los incidentes de la elección fue el candidato López Aliaga, quien el domingo llamó a sus seguidores a protestar frente a la sede de la máxima autoridad electoral. La misión de observadores de la Unión Europea descartó que haya encontrado indicios de irregularidades.

Retos presidenciales

El próximo presidente del Perú tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.

Aunque nada está dicho sobre su próximo rival, Keiko Fujimori, de 50 años, celebró la madrugada del lunes la supuesta derrota de sus detractores.

"El enemigo es la izquierda (...) No estarían en la siguiente etapa y eso es positivo para todos los peruanos", señaló en un discurso a sus fieles.

Si se enfrentara con López Aliaga, "Fujimori competiría por primera vez con alguien (más) a la derecha de ella. Esto es una ventaja" para la candidata, dice a la AFP el politólogo Carlos Meléndez.

De confirmarse este escenario, Perú se sumaría a la ola de gobiernos de derecha en Latinoamérica alineados con la administración Trump.

En una reciente entrevista con la AFP, Fujimori, jefa de Fuerza Popular, prometió expulsar migrantes indocumentados y atraer capitales estadounidenses.

Perú es sacudido por una violenta escalada de criminalidad, la principal inquietud de los electores peruanos. Desde 2018, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

La campaña electoral se centró en promesas de mano dura para combatirla, con algunas propuestas radicales desde los propios favoritos.

Fujimori promete retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reinstalar "jueces sin rostro" (anónimos) contra la criminalidad, una política que su padre llevó a cabo en los años 1990, pero cuyo fracaso lo obligó a indultar a cientos de presos después.

También militarizar las cárceles y hacer que los presos trabajen "por su alimento".

López Aliaga, quien se hace llamar "Porky" por su parecido con el dibujo animado de un cerdo, ofrece cárceles aisladas en la Amazonía y dice que irá de "cacería, uno por uno", a buscar migrantes irregulares venezolanos para devolverlos a su país.

FUENTE: Con información de AFP