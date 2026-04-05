Perú concurre a elecciones en medio de la inestabilidad política y un probable balotaje

Varios de los candidatos presidenciales de Perú posan para una foto durante la tercera ronda de debates sobre la lucha contra el crimen y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026. El país celebrará elecciones presidenciales el 12 de abril.

LIMA.- Perú tiene una cita electoral el domingo 12 de abril. Más de 27 millones de ciudadanos están llamados a acudir a votar para elegir al Presidente de la república, un nuevo Congreso nacional y miembros del Parlamento Andino.

Por primera vez, desde 1993, el Congreso volverá a ser bicameral con la conformación de 60 senadores y 130 diputados.

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Para estos comicios, hay un récord de 35 candidatos presidenciales. Solo puede ganar la primera vuelta el aspirante que obtenga la mitad más uno de los votos, escenario que hasta ahora luce lejano.

El tarjetón electoral peruano mide más de 40 centímetros de largo y ancho, con cinco listas consecutivas y 36 a 38 partidos por cada una.

De acuerdo con la encuestadora Datum, solo 43% de los peruanos asegura que ya decidió su voto y que no lo cambiará, en tanto 57% aún no lo define.

Los sondeos también señalan que los candidatos que se disputarían los primeros lugares para un eventual balotaje, que sería el 7 de junio, son Keiko Fujimori (Fuerza Popular), excongresista e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, y el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien dejó la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postularse a las presidenciales.

Fujimori y López Aliaga están al espectro de la derecha y concentran 11.9% y 11.7% de las preferencias, respectivamente, lo que representa un empate técnico. Para Keiko Fujimori se trata de su cuarta postulación presidencial.

El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación), que está en la centroizquierda, se ubica en 6.5 % de las simpatías, en tanto el resto de los 32 contendores está por debajo de 5%.

“Ha sido una elección atípica por el número de candidatos, por la circunstancia del cambio de presidente, dos veces, en medio del proceso electoral. Además, por la apatía, aunque las cosas parecen haberse activado al final de la contienda”, señala José Carlos Requena, socio de la consulta Público, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Añade que los candidatos Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga aparecen “más o menos consolidados” y otros cuatros que podrían intentar una estrategia en la segunda vuelta.

“Creo que a estas alturas la única certeza plena es que va a haber una segunda vuelta”, puntualiza.

Requena indica que hay dos escenarios: uno es que Fujimori pase la segunda vuelta con López Aliaga, y el otro es que alguno de estos candidatos pase con los que conforman un segundo grupo, la mayoría de ellos candidatos de centroizquierda.

“Lo que ha pasado es que Rafael López Aliaga y López Chau como que han contenido su vida y como que se han estancado, mientras que los otros cuatro han empezado a crecer, incluyendo a Fujimori, que en el último mes debe haber crecido tres puntos”, señala el analista.

Advierte que, dado la fragmentación y la apatía que reina en Perú, los candidatos tienen porcentaje bastante bajos y en ninguno de los casos se llega a 15%.

“Entonces, lo más probable es que los dos que pasen a segunda vuelta juntos estén en torno a 30% de los de los votos emitidos”, asegura.

El experto refiere, además, que la campaña electoral se ha calentado en el último mes.

“Hemos estado avanzando con electores expresando que optarían por anular su voto, más o menos en torno al 30 del 35%. Y eso se está manteniendo parejo o más apretado y recién cambia la cosa. Ahora estamos hablando que ese porcentaje se ha reducido significativamente, están en torno al 18 o 20%”, indica.

Inestabilidad política

Luis Fernando Nunes, doctor en ciencias y profesor de la Universidad Continental de Perú, señala DIARIO LAS AMÉRICAS que las elecciones peruanas han sido complicadas desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori no quiso aceptar que Pedro Pablo Kuczynski había ganado la elección.

Refiere que Fujimori dijo entonces: "Nosotros somos una fuerza parlamentaria muy grande, entonces vamos a gobernar desde el Congreso”.

Afirma que, pese a la aprobación de presupuestos, la oposición fue obstruccionista y no permitió que Kuczynski hiciera un buen trabajo. “De hecho, entre ellos y traiciones que le hizo el entonces vicepresidente Martín Vizcarra, que hoy está preso, Kuczynski no tuvo más remedio que renunciar”, asevera.

Nunes subraya que la inestabilidad política peruana viene desde hace 10 años. “Se agravó tal vez con la elección de Pedro Castillo que ni siquiera aparecía en las encuestas, apareció en los últimos momentos”, expresa.

En este contexto, el analista advierte que pueden pasar muchas cosas dentro del electorado en la última semana de la contienda.

Subraya que el margen de indecisos anda sobre 20%, “lo cual significa que teniendo los candidatos entre 10 y 12 los primeros que van adelante y los otros entre cinco, seis y cuatro, si apareciera un candidato que repunte con cinco puntos, de repente se pone a la cabeza”.

Asimismo, el investigador destaca que Perú goza de una estabilidad económica no gracias a los gobiernos, sino más bien al Banco Central que es una entidad autónoma. “Pero, la parte política no ayuda a la parte económica, en un país que tiene más de 70% de población informal”.

Luis Fernando Nunes coincide con José Carlos Requena en afirmar que el escenario más probable es el de la segunda vuelta: “No hay forma de que pase en primera vuelta”.

Apunta que, en Perú, mucha gente teme que, si nuevamente hay grupos parlamentarios fuertes y si hay un presidente que gana apenas con 16 % o máximo 20%, eso significaría que tendría 80% del país en contra.

“Eso podría generar que, a futuro, volvamos a tener escenarios de presidentes vacados, que es la palabra constitucional, por una mayoría del Congreso para imponer presidentes interinos”, sostiene.

Explica también que Perú es un país presidencialista, pero tiene la figura del Primer Ministro, el cual para ejercer plenamente sus funciones tiene que al Congreso a pedir el voto de confianza.

Nueve presidentes

En la última década, Perú ha tenido nueve presidentes, seis de ellos con mandatos interrumpidos. El pasado 19 de febrero, el congresista José Balcázar, exjuez y catedrático, juró como como gobernante tras decisión del Congreso y solo cuatro meses después de José Jerí, quien asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025.

Con pocas excepciones, los presidentes peruanos electos por voto popular o designados por el Parlamento escapan de acusaciones penales o conductas contrarias a la ética.

Actualmente hay cuatro expresidentes en prisión: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2016-2021), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

El 17 de marzo, el presidente José Balcázar juramentó a su segundo gabinete ministerial. Esto a casi un mes de iniciado su gobierno y después de que su primera ministra renunciara, un día antes presentarse de forma obligatoria ante el Parlamento, para solicitar respaldo y seguir su gestión.

El mandatario, de 83 años, gobernará hasta el 28 de julio cuando entregará el poder a quien gane las elecciones presidenciales de Perú.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/El Comercio/Infobae/CNN en español