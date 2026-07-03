viernes 3  de  julio 2026
Colombia

Petro pide "cordialmente" a Trump que apoye su salida de la lista de sanciones de la OFAC

La Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que detalla que Petro "le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida" de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en la que fue incluido a finales de octubre de 2025 por supuestos vínculos con el narcotráfico

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó "cordialmente" a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le retire de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, en una llamada telefónica este viernes, en la que también han hablado de los compromisos de Bogotá con la erradicación de cultivos de coca.

La Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que detalla que Petro "le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida" de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en la que fue incluido a finales de octubre de 2025 por supuestos vínculos con el narcotráfico.

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La nota señala que Trump afirmó que "hará lo mejor" para que su petición pueda salir adelante y que destacó que tras la reunión que mantuvieron en febrero de este año en la Casa Blanca comprobó que el presidente colombiano "es un buen hombre".

En un mensaje en redes sociales, Petro detalló que Trump desconocía que tanto él como su familia continuaban bajo sanciones del Gobierno de Estados Unidos, todos ellos incluidos en la popularmente conocida como 'lista Clinton' en un momento en el que las relaciones entre Washington y Bogotá no eran las mejores.

"Me prometió actuar en el tema", dijo. Además de Petro, en esa lista también están la primera dama, Verónica Alcocer, y el aún ministro del Interior, Armando Benedetti, como figuras del actual Gobierno de Colombia.

Programas de erradicación de Coca

Durante la conversación, Petro expuso los "buenos resultados de su gestión" en la erradicación voluntaria de cultivos de coca. "Se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y se espera llegar a 41.000 al finalizar 2026", según el comunicado de la Presidencia de Colombia.

Asimismo, Petro también pidió a Trump que colaborara con el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, para mantener los programas de sustitución de cultivos ilícitos que, por otro lado, se comprometió a dialogar con las próximas autoridades colombianas "para que exista un entendimiento político (...) con la oposición".

"Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian", añadió Petro también en redes sociales.

FUENTE: Con información de Europa Press

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