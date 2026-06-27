Avianca restaura vuelos entre Colombia y Venezuela tras terremotos

Estas operaciones también transportarán equipos de respuesta a emergencias en coordinación con los aliados humanitarios de la aerolínea —incluyendo la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

MIAMI.- Como parte de sus esfuerzos para ayudar a mitigar el impacto de la emergencia en Venezuela y mantener la conectividad aérea con el país, Avianca anunció que operará vuelos entre Colombia y Venezuela a través del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, informó la aerolínea en un comunicado.

La operación incluirá tanto vuelos regulares programados como vuelos chárter adicionales, realizados con aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

Estas operaciones también transportarán equipos de respuesta a emergencias en coordinación con los aliados humanitarios de la aerolínea —incluyendo la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil Colombiana— para apoyar las labores de rescate y atención de la emergencia. Los pasajeros con boletos confirmados para la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá recibirán un correo electrónico en la dirección asociada a su reserva con instrucciones para programar su salida o llegada a través del aeropuerto de Valencia, detallaron en el comunicado.

"Gracias a la estrecha coordinación con las autoridades de Colombia y Venezuela, y al esfuerzo de todo el equipo de Avianca, estamos lanzando el servicio en la ruta Bogotá-Valencia-Bogotá para facilitar el viaje de nuestros clientes", afirmó Gabriel Oliva, presidente de Avianca.

"Somos conscientes de las difíciles circunstancias que enfrentan miles de personas, incluidos amigos y familiares. Por ello, estamos desplegando nuestras aeronaves, personal y recursos, junto con nuestros aliados, para apoyar la respuesta ante la emergencia. Nos solidarizamos con Venezuela y con el pueblo venezolano", añadió.

Si la opción de Valencia no se ajusta a las necesidades de viaje de los clientes, aquellos que posean boletos para viajar entre el 24 de junio y el 15 de julio de 2026 podrán elegir entre las siguientes alternativas sin costo adicional:

- Cambio de fecha de viaje: se permite reprogramar un vuelo para viajar hasta el 31 de agosto de 2026, sin cargos por cambio ni diferencias tarifarias, sujeto a disponibilidad.

- Cambio de ruta: se permite viajar hacia o desde Cúcuta o Riohacha sin costo adicional, sujeto a disponibilidad.

- Los cambios deben gestionarse a través del centro de contacto de Avianca. Reembolso: se puede solicitar el reembolso total de los trayectos no utilizados.

Para más información, visite el portal avianca.com